Módulos: “La gente está siendo testigo del desinterés del gobierno por los más humildes”, aseveró Olivera

El concejal Fabián Olivera lamentó la implementación de la “mala política que desde hace varios años el Gobierno provincial” viene aplicando en la distribución de los módulos habitacionales, y consideró que con “esa conducta las únicas afectadas son las familias con menos recursos”. Exigió “retomar los objetivos originales que se tuvieron en cuenta para ejecutar y repartir estas viviendas”, como única manera para reducir los efectos de “la delicada crisis que se generó en la ciudad en esta materia”.

“Esta administración está destruyendo un programa muy valioso, que venía dando respuestas claras y efectivas; hoy la falta de pericia y el desinterés generalizado de los colaboradores del gobernador Insfrán impactan en muchas familias humildes, cuyos rostros son una mueca contundente de la perdida de rumbo”, aseguró.

“Nadie puede asegurar que la ola de reclamos, movilizaciones y cortes de calles y rutas muestran una luz de salida al final del túnel; más bien parece crecer la oscuridad que ilustra la ausencia de respuestas oficiales, como consecuencia de la falta de funcionarios competentes, y un gobierno que construye su agenda mirando hacia temas mucho menos urgentes”, planteó el legislador radical luego de volver a visitar los lotes 110 y 111, donde dialogó con decenas de pobladores que lo convocaron, sumamente angustiados por las necesidades que ver en muchas personas que merodean la zona, aparentemente decididas a usurpar los módulos, ante la necesidad extrema de un lugar donde vivir.

“Cuando se anunció la implementación del programa de construcción de módulos se determinó que su finalidad era garantizar un techo digno a familias que viven en situación de vulnerabilidad, mientras que para las entregas se analizarían cada realidad en particular en base a una lista de prioridades, para que accedan primero aquellas familias que se encuentran viviendo en mayores condiciones de riesgo”, recordó Olivera.

“El Programa de Módulos Habitacionales tiene un carácter integral, y está orientado al mejoramiento del entorno y la calidad de vida de las familias de menores recursos que habitan sectores deprimidos de la ciudad, posibilitando la inclusión social de las mismas”, ahondó.

“Todo esto se perdió; de nuevo la mala política hizo pie en una de las asignaturas más sensibles del gobierno, que vuelve a dar muestras de incapacidad y de gran vulnerabilidad”, consideró.

“Nadie reacciona, comenzando por el propio gobernador, siguiendo por sus funcionarios más cercanos, y terminando por los cuadros políticos; muchas familias están viviendo momentos desgarradores, y no hay ningún tipo de respuestas útiles para ellas”, recriminó.

“Las pocas unidades que se entregaron, claramente representan manotazos de quien no quiere ahogarse, una reacción llena de informalidad y de improvisación de un gobierno agobiado por las críticas, que sigue timorato, como no queriendo darse cuenta de nada”, detalló.

“La gente está siendo testigo del desinterés que tiene el gobierno con los más humildes: las pésimas condiciones edilicias en que se entregan las unidades, el más absoluto descuido de los terrenos y de los servicios básicos, sintetizan mi postura”, dijo.

