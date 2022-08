Mojón de Fierro: Evolución Radical exigió urgente arreglo del Puente Colón

Compartir

Tras el siniestro vial ocurrido el sábado a la noche en ruta provincial 2, específicamente en Puente Colón, cuando un conductor que manejaba en estado de ebriedad perdió el control de su camioneta que llevaba una lancha, chocó un puente y terminó dentro de una zanja, el equipo de Evolución Radical exigió que la zona sea «arreglada» de manera urgente, y además se coloque iluminación, carteles y señalización.

Celeste Ruíz Diaz, ex concejal y referente local del espacio radical que a nivel nacional lidera Martín Lousteau, se acercó hasta el lugar donde se reunió con vecinos.

«Como consecuencia del siniestro vial ocurrido el sábado, el puente quedó totalmente roto. Lo que pedimos es que los funcionarios vengan y se ocupen de esto que es muy importante para los vecinos de la zona», dijo la misma.

«Estuvimos hablando con un vecino de Mojón de Fierro, con quien asumimos el compromiso de hacer la presentación correspondiente para que reparen el puente», agregó.

Además, añadió: «concretamente exigimos a Vialidad la reparación y mejora en los cuatro puentes de acceso a Mojón; luminaria pública para que puedan ser vistos a cierta distancia por los conductores; barandas de un material que permita que en caso de accidente los automóviles sean contenidos en la ruta y no que al romperse caigan por las barrancas; también solicitamos carteles de señalización y aviso antes de cada puente».

Por su parte, Gonzalo, un poblador de Mojón de Fierro insistió: «que Vialidad Nacional o Provincial solucionen el problema de manera urgente, porque la gente de Mojón de Fierro va y vine por este camino todos los días y esto es un verdadero peligro, no tenemos ni señalización o iluminación».

