Mojón de Fierro: vecinos participaron de una jornada de vacunación contra la hepatitis B

En el marco de la semana en que se conmemora el Día Mundial de la Hepatitis, el próximo 28 de julio, el Centro de Salud de Mojón de Fierro, llevó adelante una jornada de vacunación que fue acompañada por una charla para promover la importancia de la prevención de la hepatitis B.

En tal sentido, el equipo de vacunadores se apostó en una populosa y estratégica esquina de esa localidad, donde se convocó a los vecinos a acercarse con su carnet de vacunación para recibir la vacuna contra la hepatitis B que previene la enfermedad y las graves consecuencias que puede generar, por ejemplo, el cáncer de hígado.

En la charla, se recordó que la vacuna es de aplicación gratuita y se encuentra incluida en el Calendario Nacional de Vacunación y está disponible en todos los centros de salud y hospitales de la provincia.

Está indicada para los recién nacidos con una dosis dentro de las primeras 12 horas de vida. Y si por algún motivo, el recién nacido no hubiese recibido esa dosis neonatal, debe ser aplicada tan pronto como sea posible.

Además, se encuentra incluida dentro de la vacuna quíntuple o pentavalente, que se aplica a los dos, cuatro y seis meses de vida y un refuerzo, que se suministra entre los 15 y 18 meses.

Hicieron notar que desde el 2012, es de aplicación obligatoria y universal, no requiere orden médica y está destinada a todas las personas de cualquier edad. Por lo tanto, quienes no hayan sido vacunados/as o tienen que completar las dosis faltantes, deberán recibir la vacuna con el siguiente esquema: 1º dosis, desde los 11 años en adelante; 2º dosis, al mes de la 1º dosis y la 3º y última dosis, a los seis meses de la 1º.

De igual modo, se informó a los vecinos que el virus de la hepatitis B se transmite a través del contacto con la sangre u otros fluidos corporales de una persona infectada, generalmente por medio de un pinchazo de aguja, por ejemplo, en el uso de drogas endovenosas o por contacto sexual sin protección.

En ese sentido, señalaron que además de la vacuna, medida fundamental de prevención, también se puede prevenir, a través de la práctica dehábitos saludables, entre los que mencionaron: no compartir los objetos personales con otras personas (cepillos de dientes, alicates, agujas, etc.).

Utilizando preservativos durante todas las relaciones sexuales, de principio a fin. Y en el caso del personal de salud, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad establecidas.

Respecto a la jornada, la directora del centro de salud de Mojón de Fierro, doctora Griselda Ramírez, puso de resalto que la promoción para la prevención, tanto de la hepatitis B como de las demás hepatitis virales “se lleva a cabo a lo largo de todo el año” pero consideró que la fecha en la que se celebra el Día Mundial contra las hepatitis “es propicia para acentuar la concientización y sensibilización de la población sobre estas enfermedades”.

Relacionado