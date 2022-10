Momento de mala racha para Diego Schwartzman y Sebastián Báez

Compartir

No es el mejor momento para el tenis argentino, en los últimos días dos de los máximos referentes de nuestro tenis fueron protagonistas de dos noticias poco alentadoras. Se trata de Diego Schwartzman y de Sebastián Báez, quienes por diferentes motivos no atraviesan su mejor momento.

Por un lado Diego Schwartzman, quien decidió tomarse un descanso del circuito, luego de la abrupta eliminación a manos del francés Arthur Rinderknech en el ATP Tel Aviv. El “Peque” no participó del torneo que se terminó adjudicando Novak Djokovic en Astana. Debido a los flojos resultados y a la no participación en Astana, Diego Schwartzman cayó un lugar tras la actualización del ranking ATP. Ahora el argentino se ubica en el puesto 18.

Si bien por el momento el “Peque” continúa dentro de los 20 mejores, el tenista de 30 años se encuentra en su peor marca desde agosto de 2019. El puesto número uno continúa siendo para el joven Carlos Alcaraz, seguido por Rafael Nadal y Casper Ruud Casper.

El resto de los argentinos que integran el top 100 del ranking no lograron subir posiciones. Francisco Cerúndolo se encuentra en el puesto 29, Sebastián Báez en el 35, Pedro Cachín ocupa el puesto 61, Federico Coria el 72 y Tomás Etcheverry el escalón 89.

El otro tenista que no disfruta de un buen presente es Sebastián Báez, el joven de 21 años debió abandonar el encuentro que disputaba por la primera ronda del ATP de Gijón.

El tenista bonaerense, cayó en el primer set ante el francés Constant Lestienne por 7-6, durante el segundo set, Báez comenzó a dar visibles muestras de dolor. Con el segundo set empatado en 4, el argentino reclamó atención médica por un agudo dolor en su rodilla derecha. A posteriori, Sebastián Báez debió abandonar el encuentro y retirarse en silla de ruedas.

