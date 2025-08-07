Mondino, sobre Milei: «Si es corrupto, va a tener que ir preso»

La excanciller Diana Mondino se refirió al escándalo por la criptomoneda Libra en el que se vio involucrado el presidente Javier Milei.

En una entrevista con la cadena árabe Al Jazeera, Mondino fue tajante: «¿Es un presidente corrupto? Espero que no. Y si lo es, va a tener que ir a prisión algún día».

Mondino no solo no realizó una defensa de la figura presidencial, sino que planteo un escenario binario sobre por qué avanzó la difusión de la criptomoneda, desde su cuenta oficial de X, el 14 de febrero pasado.

«Yo creo que alguien le dijo sobre eso, pensó que era una buena idea… Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es corrupto. Vos elegís. Yo no lo sé», le dijo al conductor, que mostró sorprendido por las declaraciones de la exfuncionaria.

Pero Mondino también aprovechó la ocasión para redirigir el foco hacia uno de los grandes objetivos diplomáticos de su gestión: el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. «Déjenme decirle a la gente que ese acuerdo va a cambiar la Argentina», expresó, para intentar disipar el impacto de sus declaraciones sobre política.