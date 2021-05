Mónica Listorti volvió a responderle a Julieta Díaz: “No voy a soportar que digan cosas horribles de mi esposo”

Compartir

Linkedin Print

El chiste de José María Listorti con su mujer sigue generando polémica, quien nuevamente salió a defenderlo: “Él está acostumbrado a que le digan que no gusta su humor”.

El video humorístico que protagonizaron José María Listorti y su mujer, Mónica González, sigue generando polémica. “El humor que nos estereotipa y aburre”, fue el comentario rotundo que aplicó la cuenta de Instagram Feminacida para definir un sketch en el que Listorti “silencia” los comentarios de su pareja -relativos con la rutina escolar de sus hijos- con el accionar de una licuadora.

En los comentarios de la publicación, la actriz Julieta Díaz comentó en la misma línea: “Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo”. Luego agregó otro mensaje para dirigirse a Mónica: “A su compañera: hermana acá estamos si necesitas una oreja para reflexionar”.

Haciéndose cargo de ese último comentario, González le contestó a Díaz: “Hola soy la compañera de José María Listorti. Ya que me ofreciste tu oreja, espero que me escuches. Primero quiero decirte que José es una excelente persona. Nos divertimos mucho haciendo estos videos. Pensándolos, actuándolos. Y la verdad no entiendo por qué hacen este análisis”, dijo Mónica en la publicación.

“Es humor. Es ficción”, agregó a la vez en que, como se dice, corrió por izquierda a Díaz: “¿Acaso a tu personaje en la película El fútbol o yo con Adrián Suar no le pasaba lo mismo? Había escenas en las que él no te escuchaba mirando fútbol. Peli que me pareció graciosísima y jamás se me hubiera ocurrido hacer el análisis que están haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacían Suar y vos en la peli con lo que hicimos nosotros? Porque lo nuestro también es ficción y un pase de comedia. Espero tu respuesta”, cerró la ex bailarina su comentario.

Lejos de dejarla ahí, Mónica hizo un fuerte descargo: “Me dolió mucho porque el análisis fue muy rebuscado, no había ningún trasfondo. Me dolió porque lo ubican a mi esposo en un lugar oscuro y de maltratador, siendo que es un señor con todas las letras. Y me ubicaron a mí como si fuera la sometida que me dejo y que avalo semejante situación”, dijo en el programa radial Por si las moscas (La OnceDiez / Radio La Ciudad).

“Nosotros no sabemos si lo que les molestó fue el chiste… Mezclaron todo, en tres palabras y de una acción, armaron un mundo. Me pareció muy rebuscado y me dio tristeza porque me dijeron acá tenés una oreja (por el comentario de Julieta Díaz en Instagram), como diciendo: ‘Pobrecita, el marido tal cosa, tal otra’. Muchas mujeres me subestimaron”, agregó Mónica y dio ejemplos de su malestar ante la reacción de los usuarios y usuarias en las redes: “Había miles de comentarios de odio, horribles hacia mi persona, mis hijos, mi marido. No voy a soportar que digan cosas tan horribles de una persona tan íntegra como mi esposo. Yo lo sentí como una sentencia, y no es así, no hay un manual de que debería ser así”.

Por último y más allá de estas diferencias, Mónica fue elogiosa para con Julieta Díaz: “Ella me encanta como actriz… yo nada más hice un comentario respecto a su comentario, el resto está de más. Fue demasiado rebuscado. Me pongo a pensar si hay mala intención o si no hay mala intención. Está difícil hacer humor si cada vez que lo hacemos van a estar con una lupa. Pero José María está acostumbrado a que le digan que no gusta”.

Compartir

Linkedin Print