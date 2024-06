Monotributo: cómo quedan las escalas y qué pasa con la figura social con el paquete fiscal

Ahora sí, tal y como se esperaba Diputados aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal, y entre otros puntos esto modifica el Monotributo: aumentan tanto los niveles de facturación como la cuota mensual a pagar. Es por eso que muchos contribuyentes lo estaban esperando con ansias, especialmente porque a partir de julio se abre la segunda recategorización anual.

La norma también extiende los límites de facturación de locaciones y servicios, con nuevas categorías para este segmento, igualándolas a la de venta de cosas muebles.

En este régimen, se mantiene finalmente el monotributo social, un régimen que permite a sectores de la economía popular facturar por sus actividades comerciales, con una cuota mensual reducida. La eliminación de esta figura estaba en la reforma fiscal original, pero el Senado lo rechazó y así se aceptó.

Sí se elimina la discriminación entre obras, locaciones y prestaciones de servicios con la venta de bienes a los efectos de la categorización en el régimen.

A partir de la reforma, todos los pequeños contribuyentes con actividades de obras, locaciones y prestaciones de servicios también podrán adherirse y/o mantenerse en el régimen si encuadran en los parámetros hasta la categoría K.

Según la categoría, los montos de facturación aumentan del 301% al 401% y el monto de los alquileres devengados anuales aumentan del 211% al 309%.

El precio máximo unitario de venta para quienes venden bienes se incrementa en un 213% para todas las categorías.

Así como se incrementan los parámetros para el encuadramiento en cada categoría, aumentan las cuotas impositivas, de seguridad social y obra social

Para el caso de obras locaciones y prestaciones de servicios, la cuota impositiva aumenta entre el 278% y 510%, la cuota de seguridad social entre el 212% y 343% y la cuota de obra social entre 212% y 214%. En el caso de venta de bienes (cosas muebles), la cuota impositiva aumenta entre el 282% y 336%, la cuota de seguridad social entre el 212% y 708% y la cuota de obra social entre 212% y 214%.

Esto implica que el aumento de la cuota total para quienes paguen los tres componentes (impositivo, seguridad social y obra social) va del 219% al 353%.

El nivel máximo de facturación anual según las categorías, sería el siguiente:

A: De $ 2.108.288,01 a 6.450.000: + 206%

B: De $ 3.133.941,63 a 9,450.000: + 202%

C: De $ 4.387.518,23 a 13,250.000 :+ 202%

D: De $ 5.449.094,55 a 16,450.000: 202%

E: De $ 6.416.528,72 a 19,350.000: +202%

F: De $ 8.020.660,90 a 24,250.000 : + 202%

G: De $ 9.624.793,05 a 29.000.000 : + 201%

H: De $ 11.916.410,45 a 44.000.000: + 269%

I: De $ 13.337.213,22 a 49,250.000 : + 269%

J: De $ 15.285.088,04 a 56,400.000: + 269%

K: De $16.957.968,71 a 68.000.000; + 301%.

La cuota mensual total a pagar (impuesto, aporte a la jubilación y salud) tendría los siguientes valores (locaciones y servicios):

A: de $ 12.128,39 a 26.600: un aumento de 119,3%

B: de $ 13.561,75 a 30.280: 123,3 %

C: de $ 15.503,51 a 35.458: 128,7

D: de $ 19.497,94 a 45.443,80: 133,1%

E: de $26.945,97 a 64.348,18: 138,8%

F: de $ 33.137,61 a 80.983: 144,4%

G: de $ 38.694,95 a 123.696,20: 219,7%

H: de $ 66.111,51 a 280.734,68: 324,6%

Para las restantes 3 categorías que se agregan a locación y servicios, las cuotas son de $ 517.608,55, $ 626.931,97 y $ 867.084,75 mensuales.

Con esos valores, es posible que algunos monotributistas no deban subir de categoría e incluso algunos puedan recategorizarse a una categoría inferior.