Monseñor Conejero Gallego: Un Llamamiento a la Esperanza, la Caridad y la Conversión

Homilía completa:

Homilía Monseñor Conejero Gallego 16 de noviembre 2025 en la misa de 8 de la Iglesia Catedral de Formosa-

“Tenemos que tener una actitud de agradecimiento, de acción de gracias a Dios, más allá incluso de las dificultades o adversidades por las que podamos atravesar, que es propio de este tiempo de peregrinación”.

Queridos hermanos, llegamos al penúltimo domingo del año litúrgico.

El próximo domingo, Dios mediante, celebraremos la solemnidad de Jesucristo, rey del universo, y en esa semana 34 cerraremos el año litúrgico para dar inicio después, el domingo 30, al primer domingo de Adviento, dando inicio así a un nuevo año litúrgico, preparándonos al misterio de la encarnación, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el tiempo de Navidad. La verdad que el tiempo transcurre, velozmente, cuando nos damos cuenta y miramos hacia atrás, nos hemos vuelto viejos, esta es la realidad, así es, pero bueno, dando gracias a Dios por el don de la vida, una vida que adquiere su plenitud cuando tenemos fe en Dios, en su bondad, en su infinita misericordia.

Por eso siempre tenemos que tener una actitud de agradecimiento, de acción de gracias a Dios, más allá incluso de las dificultades o adversidades por las que podamos atravesar, que es propio de este tiempo de peregrinación. Este año santo jubilar como peregrinos de la esperanza, queremos alcanzar la misericordia del Padre, la paz de Jesucristo y el amor del Espíritu Santo, lema que nos ha acompañado y nos está acompañando a lo largo de todo este año 2025. Hoy también la iglesia celebra la novena jornada mundial de los pobres, una jornada instituida por nuestro querido y recordado Papa Francisco, cuando fue el año jubilar de la misericordia, un año especial que estableció el Papa, porque los pobres ocupan, deben ocupar un lugar preferencial en nuestra vida.

Podríamos decir que es un lugar teológico donde se le encuentra a Dios, el lema elegido por el Papa León en su mensaje, que siempre escriben tradicionalmente el 13 de junio, día de San Antonio de Padua, el Señor es mi esperanza, en sintonía con el lema jubilar de peregrinos de esperanza. Es un mensaje profundo donde se nos invita a la oración, que es diálogo y amistad con Dios, para entender el sentido de la vida a la luz del proyecto y del designio de Dios, no conforme a nuestras pretensiones o ideologías que hay en el mundo, sino conforme al designio, al proyecto, al deseo de Dios. Por eso se nos invita a la oración, que debe de estar alimentada con la palabra de Dios, con la tradición de la iglesia, pueblo de Dios al que pertenecemos por el bautismo.

Nos invita, en segundo lugar, a la conversión, en esta etapa de la iglesia sinodal que estamos viviendo esta tercera fase de la implementación de la sinodalidad, comunión, participación, misión, estamos invitados a convertirnos personalmente de todas aquellas actitudes, comportamientos que no estén conforme a la voluntad de Dios. Una conversión en las relaciones entre nosotros, para ir instaurando la fraternidad universal, ya que todos somos hermanos, hijos del mismo Padre Dios. En este sentido hay que superar muchos desafíos, porque la pobreza en todos los ámbitos crece en el mundo, cuando en realidad en el mundo hay recursos y posibilidades de erradicar el hambre y de tantos otros males, de todas esas desigualdades inicuas que se dan en los estados y gobiernos y en las naciones, no digamos la guerra que empobrece, arruina, atenta contra la vida.

Entonces tenemos que convertirnos conforme al designio de Dios para mantener relaciones de hermanos, pero hermanos que se amen, que se ayuden mutua y recíprocamente. Estamos invitados al testimonio, así señala el Papa, oración, conversión y testimonio de vida, tratando de vivir dignamente, pero en la austeridad, en la sencillez. A veces nos gustan los excesos en las fiestas y gastamos lo que no tenemos, en lugar de compartir con aquel que verdaderamente necesita.

Entonces es un tiempo de ir a lo esencial, a lo fundamental, prescindiendo de todo aquello que no es necesario. Esta es la jornada que hoy la Iglesia celebra. El Santo Padre celebraba esta mañana la Santa Misa en el Vaticano, ¿verdad? Y creo que va a tener un gesto después del Angelus, donde he invitado en la Sala Pablo VI a centenares de pobres que también hay en Roma, de muchos países que se acercan a esa gran ciudad, y ahí se les va a dar un almuerzo gratuito, y los padres vicentinos, San Vicente de Paul, ¿verdad?, que es la congregación de la misión, va a tener el gesto de entregar una mochila a cada uno de los participantes con elementos de primera necesidad.

Bueno, son gestos, acciones que de alguna manera simbolizan la necesidad de testimoniar con gestos concretos la fraternidad universal. Santa Teresa de Calcuta, que es poetánea a nosotros, ¿verdad?, ya que murió en el 97, de cercana a nosotros, ella afirmaba que el pecado actual de la humanidad sea el más grave de todos, o el más notable, la indiferencia hacia el dolor y el sufrimiento de los pobres. Por eso tenemos que tener, a semejanza de Jesús y de Dios, un corazón compasivo, misericordioso.

Claro, hay algunos que evidentemente después son holgazanes, como recriminaba Pablo en la segunda lectura que hemos escuchado, carta a los hermanos de Tesalónica, dice hay algunos que no quieren trabajar, que no coman, ese es el principio que ponemos, porque se entrometen en todo, pero luego viven siendo holgazanes. Estando jóvenes y sanos, hay que trabajar para ganar el pan con el sudor de la frente, pero hay gobiernos que nos acostumbran a un asistencialismo, te dan una bolsita y con tal de que tengan el voto y después se hacen multimillonarios los funcionarios, que día a día crecen cada vez más, que no se necesita tantos funcionarios en tantos países, en todos los estados del mundo, con tal de que te den el voto y luego después pues hacen la repartición a su propio antojo y beneficio. Bien, entonces hay que buscar siempre el valor del trabajo con dignidad, bien remunerado, para sostener a la familia como corresponde, y ayudar a aquellos que realmente tienen necesidad por enfermedad, discapacidades, niños, ancianos, que son personas más vulnerables, a esos a los que hay que ayudar realmente.

Bien, este fin de semana se están llevando a cabo muchos encuentros de todo tipo, de carácter nacional, están en Villachardino los responsables de la formación o de la renovación carismática católica, ahí está acompañándoles el obispo formoseño, monseñor Adolfo Canesín, obispo de Goya, que es referente por parte de la conferencia episcopal, por las comunidades y movimientos eclesiales. En Resistencia se están llevando a cabo misioneros de la región del NEA, familias misioneras, grupos misioneros, que tendrán su encuentro el próximo año, ¿verdad? La misión adyentes, todo lo que es la pastoral misionera a nivel regional, están reunidos desde el viernes. Y aquí en Formosa, en el centro racimo de los cursillistas, se está llevando a cabo también un encuentro con los agentes pastorales de la cárcel, estos hermanos y hermanas nuestras que van a visitar, tienen catequesis y ayudan a los hermanos y hermanas privados de libertad.

Está el arzobispo de Corrientes, monseñor Adolfo José Larragaín, que acompaña esta área pastoral. Bueno, y durante la semana pasada y esta que viene, aquí en Formosa están recibiendo decenas, decenas, centenares de jóvenes, algunos adolescentes, ya mayores, jóvenes y adultos, el sacramento de la confirmación del Espíritu Santo, para renovar en ellos y fortalecer la fe cristiana con fortaleza, con coraje, para crecer en la fe, en la esperanza y también en el testimonio de la caridad. Hemos recorrido esta semana las comunidades de Nuestra Señora de Fátima, de la localidad de General Cuemes, en San Martín II, San Isidro, que hemos hecho bendecir del nuevo altar y están refaccionando la parroquia que está quedando muy linda.

Después hemos estado en Estanislao del Campo, que a causa de la tormenta, ¿verdad?, del día jueves en la provincia, se fue la luz, gracias a Dios vino en el momento de la celebración, pero así por la Ruta 24, que están, las rutas están destrozadas, les digo, sobre todo la 95, que va a Perín o a General Cuemes, son cráteres lunáticos, yo no he estado en la luna, pero hondos que hay camiones que están a los costados, porque encima llovió y son pozos, como digo, más que pozos, son cráteres de 30, 40 y 50 centímetros de profundidad, así que los autos, como no esquiven, se funden, esa es la realidad, es un desastre las rutas de Formosa, no sé si en otros lugares también están así, pero aquí están que da pena. Bueno, después hemos podido estar en Perín, que uno tiene que ir desde la rotonda que va a Ibarreta, hacia el Chaco, esa ruta infernal. Ahí tuvimos en la Capilla de María Auxiliadora, hemos estado en Comandante Fontana, Parroquia de San José, donde también un grupo de chicos especiales y adultos, como 15, han recibido este sacramento, y de ahí hemos ido hasta Ibarreta, última localidad, desde fin de semana, donde hemos impartido, y ahora esta semana, pues hoy iremos a Mansilla, mañana a Irigoyen, Misión Laixí, el martes San Hilario y Tatané, y así todos los días, son muchas las celebraciones, la diócesis es muy grande, pero a Dios gracias está la esperanza de que el Espíritu Santo renueve y fortalezca nuestra fe, para ser verdaderamente discípulos, misioneros, de Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo.

Así es que tenemos que rezar y acompañar a estos hermanos nuestros, recordando nuestro propio bautismo y nuestra propia conformación, para ser cristianos, discípulos, testigos de Cristo, comunicando esperanza y alegría en medio de las adversidades, que no son pocas en las que vivimos de este mundo. La Palabra de Dios hace referencia a la recapitulación final de las cosas, ya que estamos al final del tiempo litúrgico, ¿verdad?, y bueno, y llegarán momentos de persecución, como de hecho ya existen, de guerras, a veces de denuncias de los propios familiares, entre ellos, cuando se tiene una visión distinta, el padre, la madre, los hermanos, se denunciarán unos a otros, pero tengan confianza, dice el Señor, y no preparen su descargo, porque yo les daré palabras para que cada uno se defienda, con la fuerza del Espíritu Santo, si es que vive en la justicia y en la verdad. Bueno, esta es la invitación que nos hace el Señor, y procuraremos entonces vivir, ya preparándonos también para las jornadas de los jóvenes, de los laicos, ahora final de año.

Esta semana también, a Dios mediante, tendremos las reuniones, los encuentros del Consejo Diocesano de Presbíteros, y del Consejo Diocesano de Pastoral, para evaluar el proceso evangelizador, de este año que finaliza, y mirar hacia el futuro, para programar, siempre con esperanza, el seguimiento del Señor. Así que entonces, es bueno que mantengamos el contenido de la oración que hemos elevado a Dios, son tan sintéticas y profundas las oraciones que elevamos a Dios, especialmente los domingos. La verdadera y auténtica felicidad no se encuentra ni en la guita, ni en los placeres de este mundo que son efímeros, ni en la ambición, ni en el poder, la avaricia, que son raíz de todos los males.

La verdadera y auténtica felicidad se encuentra en servir a Dios y a los hermanos, a Dios porque Él es la fuente y el origen de todo bien. La mayor de las pobrezas es desconocer a Cristo. Aquel que no conoce a Cristo, por más que tenga todo el oro del mundo, es el más pobre e infeliz de todos los hombres.

En cambio, el que vive, aunque sea con cierta escasez en estos tiempos difíciles, pero tiene a Cristo en su corazón, y para él, el Señor es su esperanza, esa persona es espiritualmente la más rica. Así es que, ambicionemos, hermanos, los bienes que no perecen. Ustedes me escuchan, casi todos los domingos, repetir esa frase cuarenítica, hererea amóntema, diga lo que diga, todo pasa, y es verdad, nos vamos yendo, aquí no queda nadie, nadie queda en este mundo, y lo importante es prepararnos para la vida y la salvación eterna, pasando por este mundo, haciendo todo el bien que podamos, obviamente.

Así que, pedimos al Señor que verdaderamente el Señor sea nuestra esperanza, y en el pobre, el sufriente, el privado de libertad, el enfermo, pueda recibir una ayuda solidaria, y poder ver en él el rostro de Cristo, que Él quiso identificarse con los pobres y sufrientes, recordando aquellas palabras del mismo Jesús, lo que hicieran con alguno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Que así sea.