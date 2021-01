Monteros sumó a Gabriel Arroyo y Leo Plaza y se afirma como uno de los candidatos

Compartir

Monteros Vóley sigue su preparación en la Liga Nacional de Voleibol Masculino y en las últimas horas oficializó dos refuerzos más y de renombre. Gabriel Arroyo, central multicampeón con Bolívar y con paso con la Selección, será parte del equipo tucumano.

Además, ante la baja de Ignacio Roberts (se fue a jugar a Italia), Monteros Vóley se movió rápido y ya tiene entre sus filas al armador catamarqueño Leonardo Plaza Gandini, ex Ateneo y Morón, entre otros.

De esta manera, Arroyo y Plaza se suman a Marco Soncini entre las caras nuevas del equipo que contará con la vuelta de Luca Cuminetti y Franco López y mantiene la base local de Tomás Hernández, Cristian Assaf y Germán Figueroa, entre otros.

El entrenador del Monteros Vóley será Leonardo Patti, quien ya está en Tucumán trabajando con el equipo.

Instituto Pellegrini

retomó el trabajo

A poco más de un mes de la Liga Nacional de Voleibol Masculino en Villa María, el club tucumano ya se puso en marcha nuevamente con un intenso trabajo en lo físico y también con trabajos de pelota. Además, ya empezaron los entrenamientos de la Primera Femenina, como así también Sub 14, Sub 16 y Sub 18 de las inferiores, el Minivoley y Mamis Voley.

Instituto Pellegrini volvió a la Liga organizada por la FeVA en 2020 en la edición que no pudo terminar por la pandemia y confirmó su participación para la edición 2021 que se jugará en Villa María entre el 15 y 26 de febrero próximo.

Luego del descanso por las Fiestas, el plantel que dirige Marcos Blanco regresó a los entrenamientos este lunes 4 de enero y este viernes jugará su primer amistoso del año contra Tucumán de Gimnasia.

Pellegrini es parte de la Zona 3 y enfrentará en la fase de grupos a San Lorenzo, Trinitarios, Lafinur, Liniers, Echague, Libertad de San Jerónimo y Tierra del Fuego.

Pero además del equipo que se prepara intensamente para la liga, Pellegrini está a todo ritmo con la actividad de todas sus categorías a cargo de los profesores Martín Ricatto, Javier Quiroga, Diego Bobillo, Nayla Abdala y Jonathan Cruz.

