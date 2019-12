Monterrey se impuso al América en la final de ida la Liga MX con gol de último minuto

Compartir

A pocos días de dar inicio al Clausura 2020, este jueves se definió el primer capítulo de la gran final de fútbol mexicano. América y Monterrey buscaron imponer sus condiciones y dar el primer golpe, pero los Rayados fueron los que pudieron salir con la ventaja en este encuentro.

Otra vez, en la Sultana de Norte se vivió un nuevo partido de campeonato después de que las Rayadas ganaran su primer título de la Liga MX Femenil contra Tigres. En esta ocasión, la plantilla varonil era la encargada de llevar la gloria al estadio BBVA.

El ambiente era de fiesta en la ciudad regia y, con un estadio lleno, ambas plantillas se presentaron para la ceremonia protocolaria de la final del Apertura 2019. Los miles de aficionados que se presentaron cantaron el Himno Nacional Mexicano, a minutos de que la ocarina del silbante sonara para dar inicio al partido.

Después del cantico, el tradicional volado y una gran manta que presentó la hinchada rayada, Luis Felipe Santander pitó para que la pelota rodara en los primero 90 minutos.

En la primera media hora, ambos conjuntos presentaron jugadas tímidas. Ninguno quiso dar algún espacio o error que pudiera aprovechar su rival para ponerse al frente en el marcador. Sin embargo, poco a poco los dirigidos por el Turco Mohamed empezaron a llegar con más fuerza al marco defendido por Guillermo Ochoa.

No obstante al dominio Rayado, el primer tanto llegó del lado de los capitalinos. Henry Martin recibió en el borde del área un pelotazo de su saga y, con una gran jugada individual, soltó un pase para Federico Viñas. El ariete uruguayo remató ante la salida de Marcelo Barovero.

El balón se dirigía peligrosamente al interior de arco, pero Carlos Rodríguez apareció para salvar el día. Sin embargo, no logró impactar de buena manera, lo que provocó que el esférico entrara de todas maneras y las Águilas se pusieran al frente al minuto 45.

El gusto azulcrema no duró mucho. Un minuto más tarde, ya en el tiempo añadido, el mismo Charly recentró un balón hacia el área americanista, dejando sólo a Stefan Medina. El central controló de excelente manera, definió con un zapatazo y emparejó los cartones antes de que acabara la primera mitad.

El público explotó en un grito, pero el árbitro lateral levantó su bandera indicando que había fuera de lugar. El estado enmudeció varios minutos, pues Santander esperaba la resolución del VAR.

En el segundo tiempo, el VAR volvió a ser protagonista. Al 54, Francisco Córdova llegó a tarde a una disputa por la redonda contra Leonel Vangioni. Aunque el central castigó la dura acción con una amarilla, pero al ver la repetición, rectificó y le mostró el cartón rojo al azulcrema.

Tras esta situación, los técnicos reaccionaron de inmediato. Antonio Mohamed quitó a Vangioni y metió al Toro Janssen, quien jugó una extraordinaria Liguilla, pero se lesionó antes de empezar el Mundial de Clubes. En cambio, el Piojo Herrera sacó a Henry Martin y mandó a la cancha al mediocampista Fernando González.

Faltando media hora, los ánimos estaban calientes en el campo de juego. Las entradas fueron intensas y limpias, mientras que ambos marcos sufrieron con las llegadas de las ofensivas que buscaban irse con la ventaja a la Ciudad de México.

A quince minutos del final, los de Coapa abandonaron sus aspiraciones de aumentar su cuenta de goles y fueron más reservados en el ataque. “La Pandilla”, por su parte, empezó a ganar los rebotes e incrementó los disparos hacia la portería de Memo Ochoa, pero no tuvieron la puntería necesaria para encajar ese gol que su gente les pedía.

Al 93 llegaría el gol que le dio el triunfo a los Rayados. En un rebote de la zaga azulcrema, el argentino Rogelio Funes Mori recibió el balón con el pecho de espaldas al marco. Luego, se lanzó y definió de chilena para poner el marcador 2 goles contra 1 en favor de los locales.

El partido de vuelta será este domingo 29 de diciembre en el estadio Azteca. La transmisión será por parte de Televisa y TV Azteca a partir de la 20:00 horas (tiempo de México).