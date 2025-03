Montoya acusó a funcionario de tener «un absoluto desconocimiento del territorio»

El diputado provincial Miguel Montoya salió al cruce de las recientes declaraciones del Ministro de la Producción de Formosa, Lucas Rodríguez, quien había criticado a legisladores de la UCR por impulsar junto a entidades agrarias el pedido de emergencia para el sector agropecuario.

Con un tono irónico, Montoya respondió: «Tenemos un ministro que dice hablar desde supuestos argumentos técnicos, pero para saber si llueve, mira el tiempo en su celular». El legislador no dudó en desafiar al Ministro: «Que vaya a hablar con los productores en sus chacras y niegue la realidad crítica del sector, que le muestre sus estadísticas y su absoluto desconocimiento del territorio», añadió.

Montoya también destacó las diferencias entre las políticas aplicadas en Chaco y Formosa, especialmente en relación al apoyo al sector agropecuario.

«En lo único que coincido con el Ministro es en que las condiciones de la producción en Chaco no son las mismas que en Formosa. En la provincia vecina hay un apoyo concreto al sector en crisis, aliviando la carga impositiva y declarando la emergencia con asistencia crediticia, donde el diálogo entre Gobierno y las entidades agrarias es fundamental», comparó el diputado.

Frente a estas diferencias, Montoya extendió una invitación a Rodríguez para que «recorra y observe la vera de la RN 81 y la RN 86 en Formosa y las compare con la RN 16 en Chaco».

De esta manera, según el legislador, el Ministro podría «tomar dimensión del contraste productivo y el atraso al que el modelo formoseño ha condenado a la producción».

El diputado radical no dudó en cuestionar la actitud del Ministro, afirmando que Rodríguez «debería mirar y aprender, dejar la soberbia y caminar las chacras, hablar con los productores que se están extinguiendo, poner la cara y dejar de esconderse en operativos llenos de aduladores».

Además, desafió al Ministro a «comparcer ante la legislatura y brindarnos un informe detallado de su pobre gestión» si quería exhibir sus «conocimientos técnicos».

Para cerrar, Montoya sugirió al Ministro que «estudie la legislación para que actualice sus conocimientos sobre cómo funcionan y se instrumentan las emergencias en todo el territorio nacional». Con estas duras críticas, el diputado dejó claro su descontento con la gestión del Ministro y su postura en defensa del sector agropecuario de la región.