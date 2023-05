Montoya: «Creo que esta gestión municipal hace muchísimo maquillaje, mucho esteticismo público»

El diputado provincial y ahora candidato a intendente de la ciudad por la UCR, Miguel «Mono» Montoya visitó el piso de Expres en Radio y habló acerca de diferentes temas, entre ellos sobre su candidatura como jefe comunal. Criticó duramente al actual intendente de la ciudad Jorge Jofré asegurando que “esta gestión municipal hace muchísimo maquillaje, mucho esteticismo público”.

Montoya comenzó diciendo: «hemos acordado, algo que hoy en la política no se estila mucho, es algo raro, atípico, pero lo hemos cumplido, hicimos un acuerdo porque necesitamos ofrecerles a los vecinos de Formosa una opción superadora de todo punto de vista, desde un plan que también involucre a la política».

«Nosotros hemos dicho que, en el marco del Frente Amplio Formoseño, en donde habrá otros candidatos de otras expresiones políticas que integran el frente, la Unión Cívica Radical va a tener un candidato único.

El desafío que tenemos es muy importante, entendemos que la ciudad da para mucho más y a nosotros no nos sobra nadie, es decir tenemos hombres y mujeres con experiencia, capacidad, que han sido concejales, diputados, legisladores nacionales y todo ese equipo junto y potenciado se hará cargo de una gestión municipal», agregó.

Francisco Paoltroni

Al respecto de lo solicitado por el candidato a gobernador, Francisco Paoltroni, donde este solicitaba que se realice una «encuesta sobre la gobernación», Montoya indicó «en ese sentido lo que tengo para decir es que al Frente Amplio Formoseño nos pueden cuestionar muchas cosas, pero también hay que decir que tenemos muchas virtudes entre ellas está la organización. Nosotros tenemos una organización, todos los partidos que están dentro del frente hicieron todos los deberes, hemos reformado nuestra carta orgánica para posibilitar que en las internas no solo voten los afiliados sino que también puedan votar los independientes, este era un pedido que hizo entre otros, Francisco Paoltroni, tenemos una confederación en los cuerpos orgánicos, donde hay que discutir allí, es decir una invitación publica no corresponde porque hay un cuerpo institucional que el Frente amplio Formoseño en donde ya esta creada la herramienta para poder hacer lo que Paoltroni quiere hacer».

«Esta herramienta no fue creada de la noche a la mañana, es producto de una construcción política y jurídica y que tiene años. Esta además se ha consolidado con el tiempo, se han incorporado otros actores y yo creo que para ganarle a Insfrán necesitamos de todos los que pensamos en una Formosa distinta, entonces si hay 80 personas que vienen luchando hace 30 años y yo quiero lucha me sumo y son 81, no que yo uno venga los 80 detrás mío, hay que juntarse», continuó.

Explicó además que considera que Paoltroni es un emergente, es valioso y tiene que sumarse a este gran colectivo porque del otro lado porque del otro lado tenemos una maquinaria electoral muy potente que hace que no nos sobre nadie, tenemos que estar todos unidos.

«Entendemos que no es rejuntar a todos en una misma bolsa, pero debemos destacar que todos reunidos y dialogando de diferentes temas en la oposición hay un alto nivel de coincidencias, nosotros queremos una Formosa productiva, con una educación acorde a los tiempos, hay ejes en los que estamos 100 por ciento de acuerdo», argumentó el candidato a la intendencia.

Asimismo, manifestó «muchas veces los espacios no se pueden juntar porque no piensan de la misma manera, no hay que irse tan en el tiempo para ver esto porque en la actualidad tenemos un gobierno que se juntó para sacar a Mauricio Macri, y tenemos un desgobierno porque el presidente no ejerce ese rol, una vicepresidente que realmente esta para el psicólogo porque se juntan en un acto y el canto de la huinchada es «vamos a volver» y están adentro, no se hacen cargo, entonces cuando vos te juntas solo con un fin electoral te pasan estas cosas y ahí es donde quiero poner en valor de Juntos por el Cambio logró algo muy importante todo este tiempo porque generalmente cuando se produce una derrota electoral cada uno se salva y Juntos por el Cambio se mantuvo firme y de las ultimas 4 elecciones ganó 3, solo en la que ganó Alberto Fernández perdió, es por ello que digo hay que poner en valor el trabajo de la búsqueda constante de las coincidencias.

Nosotros ahora tenemos para ofrecerle a la sociedad a nivel nacional un programa de gobierno que lo vienen elaborando las tres fundaciones de los partidos mas importantes y tienen un diagnostico y una posible salida, es por ello que hay que poner en valor cuando personas de diferente ideología política se sientan en una mesa a dialogar para donde hay que ir y cuales son las coincidencias».

Montoya volvió a hacer referencia la encuesta solicitada por Paoltroni y aseveró que «hay que sentarse en una mesa institucional a dar las ideas que se tienen porque yo no puedo descalificar a una persona o dirigente porque esta hace 20 años, al contrario debo valorizar a esa persona que pelea hace 20 años por una Formosa distinta y de un día para el otro aparece una persona que desde hace un año está recorriendo la provincia y solo nos iguala a todos, nunca tuve la posibilidad de gobernar la provincia porque hay que poner en valor a todos los dirigentes que están trabajando para hacer de una Formosa diferente, sentarse en una mesa institucional y brindar sus opiniones, eso es madurez política».

Críticas a la gestión de Jofré

En relación a la gestión de Jorge Jofré, dijo «la ciudad tiene sus características y problemas, yo le vengo a ofrecer a la ciudadanía de Formosa una opción superadora y esto nos da el hecho de haber caminado la calle con los concejales y nosotros diagnosticando y conociéndola bien tenemos un plan concreto para que la ciudad se ocupe de las prioridades, yo creo que esta gestión municipal hace muchísimo maquillaje, mucho esteticismo público, ahora resulta que apareció dinero para hacer un reloj histórico en el punto más caótico de la ciudad de tránsito y cuando pedís asfalto o iluminación y ahora a dos meses de las elecciones empieza a aparecer el dinero, entonces lo que digo es que nosotros tenemos un plan y venimos a ofrecer una candidatura que la encarno en mi persona por una cuestión de equipo, pero tiene un plan estratégico.

Estas conversaciones de las candidaturas las venimos dando hace mucho tiempo. Yo quiero prime la madurez con la fórmula de gobernador o vamos todos juntos y enfrenamos a (Gildo) Insfrán o somos algunos un instrumento para el porcentaje masivo que espera sacar Insfrán. La ciudad tiene su candidato, nosotros estamos seguros, yo tengo mucha fortaleza en ese equipo y en ese programa. Esto es lo que yo vengo a ofrecerles a los vecinos de Formosa».