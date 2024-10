Montoya cruzó a Insfrán: “Está nervioso y desmemoriado”

El Presidente de la UCR local afirmó que el Gobernador “está cada día más crispado e intolerante” y le recordó que el gobierno de Milei “está repleto de peronistas”.

En un difuso discurso en el marco de la celebración del día de la lealtad peronista, el Gobernador Gildo Insfrá lanzó ataques hacia la oposición y hacia quienes colaboran con el Gobierno Nacional.

El diputado provincial y presidente de la UCR de Formosa, Miguel Montoya aseguró que el mandatario “está nervioso y desmemoriado, ya se olvida de que hubieron más legisladores justicialistas que cambiaron su voto para mantener los vetos del Presidente”. En el día de la lealtad, le sugirió “llamar a sus compañeros Jaldo y Jalil y les pida explicaciones”.

“Por eso, el Gobernador debe dejar de mirar la paja en el ojo ajeno y ocuparse de lo que le corresponde. El Gobierno nacional está repleto de peronistas, entre los que se encuentran desde Scioli hasta su abogado, el actual Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra”, insistió.

Para Montoya, “entre el posible fallo de la Corte contra la reelección indefinida, y las deserciones dentro de su propio espacio, se lo nota muy crispado e intolerante”. “Ya no defiende un modelo, solo defiende su interés personal y el de sus aplaudidores”, sostuvo.

“Se puede coincidir o no con Peron, pero el sujeto político de ese momento era el trabajador no el desocupado, no el que recibe un plan, debe hacer una gran introspección y autocrítica antes de buscar culpables siempre afuera”, insistió.

Por último, Montoya aseveró que “el modo de descalificar a los que piensan distinto no es nada nuevo, pero ni siquiera es el más eficiente en ese rubro. Debe aggiornarse y esperar con tranquilidad, porque el tiempo pasa indefectiblemente y se nota”.