Montoya cuestionó la política agropecuaria y pidió la urgente asistencia a productores

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el diputado provincial radical Miguel Montoya se mostró crítico a la política agropecuaria de Formosa y pidió que la provincia asista de manera inmediata a los productores que fueron declarados en la emergencia. «Le pedimos al Gobernador que tenga iniciativa, que utilice los fondos propios para ayudar a los productores. Ya que tanto se jacta del superávit que solucione los problemas y no espere siempre la ayuda del gobierno nacional», lanzó.

«La situación en Formosa desde hace unos meses es dramática, como consecuencia del cambio climático», comenzó diciendo y agregó que «los ganaderos de Formosa en primer lugar piden que se apure la gestión del trámite para que se materialice efectivamente esa emergencia agropecuaria, y en segundo que haya un mecanismo de distribución automático y que no esté sujeto a la discrecionalidad de ningún funcionario público».

«El gobernador Insfrán debería reconocer esta realidad, este reparto no equitativo y aplicarlo mejor», aseveró.

Seguidamente Montoya cuestionó que «la experiencia que tienen los productores de la última emergencia decretada hace dos años es que a Formosa llegaron más de 60 millones de pesos y eso no lo vieron los productores». Por ello lamentó que la «repartija» es «discrecional» y que «la hicieron a través de los intendentes».

«El trámite es muy engorroso, los productores presentan una gran cantidad de papeles y declaraciones juradas y finalmente cuando derrama ese dinero lo hacen muchas veces vía los intendentes, y la asignación de esos recursos termina respondiendo más a criterios de acompañamiento político que daños realmente sufridos, entonces lo que proponemos al gobierno es que exista un mecanismo de derrame automático», dijo el legislador provincial.

Política agropecuaria

Por otro lado, el mismo cuestionó la política agropecuaria del gobierno provincial. «Dicen que son 2 millones de cabezas de ganado, pero son 1.550.000», dijo Montoya.

«El Gobernador se jacta de los 20 años de superávit, de tener una provincia desendeudada, pero no se digna a ayudar ahora», lanzó y añadió que la asistencia a los pequeños productores a través del PAIPPA «no da los resultados que creen que da, fracasó».

«Le pedimos al gobernador que tenga iniciativa, que con los fondos que tanto se jacta del superávit solucione los problemas y no espere siempre la ayuda del gobierno nacional», expresó.

«Todo esperan de Nación, la obra pública, emergencia agropecuaria, Insfrán depende del aporte del gobierno nacional para exhibir resultados en la provincia, entonces le exigimos que tenga empatía con los problemas formoseños», culminó diciendo el radical.

Reunión con ruralistas

Días atrás, en el marco de la situación de emergencia que padece el sector productivo en general, los diputados provinciales Juan Carlos Amarilla, Osvaldo Zárate, Agostina Villaggi, Miguel Montoya y el secretario general del Comité Provincial de la UCR, Juan Carlos Montiel se reunieron con importantes dirigentes ruralistas del medio para tomar conocimiento de primera mano de la situación que padece la ganadería, su grado de afectación por sequía y por efecto del fuego, como así también cuáles son los reclamos o pedidos puntuales que se está demandando.

Los ruralistas participantes del encuentro fueron el presidente de la Sociedad Rural de Formosa Ing. Víctor Oscar Jure, el presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de las provincias de Chaco y Formosa (Cha-For) y protesorero de la Sociedad Rural de Formosa Dr. Jorge Humberto Verdi; el Delegado de C.R.A. (Confederaciones Rurales Argentinas) y Secretario de la Sociedad Rural de Formosa Dr. Roberto Oscar Consolani; el director Asociación Criadores de Fúfalos y Vocal de la SRF Guillermo W. Martínez; la Prosecretaria de la Sociedad Rural de Formosa María del Carmen Somacal y el vocal titular de la Sociedad Rural de Formosa Rubén Araoz.

