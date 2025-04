Montoya: «El 29 de junio lo único que se define es si Insfrán puede o no ser candidato»

Durante el fin de semana, el diputado provincial Miguel Montoya dialogó con el programa Expres en Radio, donde se refirió a la convocatoria a elecciones realizada por el gobernador Gildo Insfrán y al proceso de reforma constitucional que se llevará adelante en Formosa tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se pronunció en contra de la reelección indefinida.

Montoya comenzó su análisis cuestionando el modo en que se activó el calendario electoral: “De manera intempestiva, haciendo uso de la facultad que tiene, llamó a elecciones para el próximo 29 de junio y ya inició el cronograma electoral”, señaló.

En este contexto, el legislador recordó que, luego del fallo de la Corte Suprema que consideró inconstitucional la posibilidad de reelección indefinida, se decidió en la Cámara de Diputados avanzar con una reforma de la Constitución provincial. “Hay que recordar que tras las elecciones en Clorinda se convocó a votar diputados provinciales, concejales y convencionales constituyentes. Es decir, 30 personas van a tener la facultad de reformar la Constitución para adecuarla al fallo de la Corte”, afirmó.

Sin embargo, Montoya advirtió sobre una estrategia oficialista para interpretar el fallo de la Corte de manera parcial. “Buscan eliminar la reelección indefinida desde ahora, intentando hacer una ‘trampa’ para que no cuenten las ocho gestiones anteriores. Esa es la única razón por la que se quiere modificar la Constitución”, sentenció.

El diputado también expresó su preocupación por el enfoque que se le da a la reforma: “Tenemos una Constitución con muchos derechos que aún no se cumplen, y sin embargo están pensando en modificarla para mantener el poder. Lo único que ha quedado claro del fallo es que una persona puede tener un mandato y, a lo sumo, uno más. Luego debe correrse y dejar lugar a otro”.

Montoya insistió en que la cuestión central que se pone en juego el 29 de junio no es partidaria ni nacional: “Ese día no se vota por el Senado ni por Milei. Lo que está en juego son las personas que durante 60 días van a reformar la Constitución. Por eso debemos hacer un llamado a la unidad de la oposición para frenar la posibilidad de que Insfrán vuelva a ser candidato”.

Asimismo, destacó que la unidad no debe ser vista como un trámite electoral, sino como una necesidad histórica: “Sé que los referentes de los distintos espacios tienen diferencias, pero también un objetivo común: cambiar la historia de Formosa. Todos los que creemos que hay que ponerle un freno a Insfrán tenemos que estar juntos”.

Consultado sobre el armado de alianzas, Montoya informó que el plazo para inscribirlas vence el próximo jueves 1 de mayo. A partir de entonces, habrá 25 días para la presentación de listas. “Sabemos que todo es a las apuradas, pero eso es secundario. Estamos ante un momento histórico y debemos dar una respuesta a la altura. Formosa necesita una opción potente y unida”, remarcó.

Por último, se refirió al reciente proceso electoral en Clorinda, donde los candidatos opositores lograron un buen desempeño. “Lo que pasó en Clorinda es una lección. Nos demostró que si estamos unidos, podemos dar pelea. Ahora el desafío es mucho mayor, pero también la oportunidad de cambiar el rumbo político de la provincia”, concluyó.