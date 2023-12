Montoya: «El peor Gobierno de la historia no tuvo un solo paro general»

El diputado provincial de la Unión Cívica Radical, Miguel Montoya visitó ayer el piso de Expres en Radio donde analizó lo que se viene con Javier Milei presidente. Indicó que en la UCR encontrará una oposición ”responsable, democrática y que respeta a la mayoría” y cuestionó a aquellos gremialistas peronistas que buscan “poner palos en las ruedas” a un gobierno que todavía no asumió criticando además que no le hicieron un paro general al gobierno de Alberto Fernández. «El peor gobierno de la historia que estamos terminado hoy no tuvo un solo paro general», lanzó.

Primero, el Diputado sostuvo que “Milei tiene muchos desafíos, a grandes rasgos los puedo sintetizar en tres: uno es el de llevar adelante las políticas que prometió en campaña y acá hay que recordar que cuando estaba en campaña dijo lo que pensaba hacer y la gente lo acompañó ampliamente, ahora está formando su gabinete con las personas aptas técnica y políticamente para llevar a cabo esas políticas porque se puede tener un programa pero si no tenés a las personas que lo lleven adelante es un problema”.

Agregó entonces que los “mandos de primera” línea los tiene solucionados ahora “es necesario tener un equipo de mandos medios para que esas políticas que tiene en la cabeza lleguen a Formosa, es decir, hay un conjunto de mandos medios que tienen que hacer que las políticas que se pensaron lleguen al territorio”.

En cuanto al segundo desafío del próximo presidente de los argentinos dijo que tiene que ver con la “sustentabilidad social” porque “el 56% de las personas votó a un presidente que les dijo que iba a venir con el hacha, ahora todos tenemos que bancar lo que se viene porque todos en mayor o medida estamos de acuerdo en que hay que cortar la joda, cuando se vengan esas medidas y tengan efecto en el bolsillo de la gente hay que bancar”.

Un tercer desafío tiene que ver con lo político donde Montoya indicó que “desde la política tenemos que lograr una oposición constructiva, el peronismo tiene el enorme desafío de escuchar lo que la gente votó y no salir con el manual de poner palos en la rueda. También la política tiene el desafío de ser constructiva y no obstaculizar este programa que la gente votó a sabiendas de lo que se venía”.

Por otro lado, el radical se mostró en contra de un sector que “está poniendo palos en las ruedas a un gobierno que todavía ni asume”. “Esos gremialistas que ahora sacaron el manual de opositores, tienen que saber que al peor gobierno de la historia que terminó con 45% de pobres y el 200% de inflación anual no tuvo un solo paro general en los 4 años de gestión, es decir, a Alberto Fernández no le hicieron un solo paro general”, dijo.

Cuestionó que “ahora van a salir a pelearse a ver quién es más opositor; ahora el peronismo clásico gremialista va a salir a competir a ver quién pone más palos en la rueda”.

La UCR y lo

que se viene

“Damos vuelta la página, tenemos que saber que lo que se viene es duro social y económicamente, y desde la política tenemos que tener la suficiente madurez para contener eso. Nosotros tenemos el desafío de acompañar lo que está bien, remarcar lo que no, pero no poner palos en la rueda porque la gente voto esto”, dejó en claro Montoya.

“Tenemos un nuevo mapa político, yo soy de los que cree que a un gobierno con amplio respaldo popular al principio hay que darle crédito; además hay que resaltar que todos coincidimos en que como veníamos no podíamos seguir, es decir, hay que ver hacia donde dirige el rumbo el presidente, si es el correcto seguro en el medio habrá mucho sacrificios que hacer, pero en el radicalismo van a encontrar una oposición responsable, democrática y que respeta la mayoría, no van a encontrar ninguna actitud golpista o de poner palos en la rueda”, sentenció.