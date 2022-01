Montoya habló del Pase Sanitario y valoró que «la vacunación evita saturación del sistema sanitario»

Compartir

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Miguel Montoya se refirió a la obligatoriedad del Pase Sanitario y dejó en claro que está de acuerdo con la medida correctamente aplicada. En este sentido defendió que «no está bien que personas no vacunadas asistan a lugares de concurrencia masiva potencialmente contagiables» pero «tampoco está bien que se pongan controles para impedir que esas personas se trasladen», cuestión que adelantó será denunciada en caso de alertar casos. En cuanto a la vacunación valoró que «evitan que la saturación del sistema sanitario».

«Estoy de acuerdo con la medida correctamente aplicada. Como toda norma jurídica, es necesario diferenciar el objeto perseguido, de su aplicación en la realidad», comenzó diciendo el mismo.

Agregó que «toda reglamentación intenta imponer, modificar o corregir conductas de los ciudadanos a los que está dirigida para conseguir un resultado beneficioso para la sociedad. Eso se logra con incentivos, con beneficios o con restricciones y sanciones».

Recordó Montoya que hace muchos años estudiando Derecho en Buenos Aires se planteó la discusión ante la medida de restringir el ingreso de vehículos particulares en la ciudad. «Se dispuso que los autos que ingresaban por las autopistas con una sola persona debían pagar más caro el peaje. Muchos veían allí una tremenda injusticia, pero lo que esa regla buscaba era evitar el caos de tránsito limitando la cantidad de vehículos que ingresaban diariamente a CABA. ¿Tenían prohibido el acceso a la ciudad? No. Podían optar entre viajar en transporte público, compartir el viaje con otras personas por cercanía, ingresar por otra vía (esto siempre debe estar garantizado) seguramente más lenta, o bien pagar más caro y seguir ingresando individualmente en su vehículo», indicó y aclaró que «de eso se tratan básicamente las normas en un Estado de Derecho, buscan modificar conductas humanas (con beneficios o sanciones) persiguiendo un bien común».

Al hacer hincapié en Formosa insistió que «experimentamos en carne propia abusos y excesos, la correcta o incorrecta aplicación de una norma es lo que la torna violatoria de derechos, pero no la norma o regla en sí misma».

«Por eso creo que el pase sanitario como incentivo para lograr que las personas que no quisieron o no pudieron vacunarse, lo hagan para poder participar de eventos en lugares públicos de concurrencia masiva es una herramienta válida, pero si se utiliza como requisito para trasladarme de un lugar a otro en la vía pública sin poner en riesgo a nadie esta mal», dejó en claro.

Vacunación

Y, por último -insistió el legislador provincial- «con la vacuna no se impide los contagios, ni la propagación, pero si está demostrado que no se satura el sistema sanitario, toda vez que los vacunados presentan en su inmensa mayoría síntomas leves que no requieren internación. El bien protegido es no sobrecargar el sistema de salud de por sí deficiente».

