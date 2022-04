Montoya impugnó designación de jueces y denunciará a diputados oficialistas

Compartir

La designación de nuevos jueces durante la sesión de diputados del día jueves planteó la polémica por las «incompatibilidades legales», según manifestó el diputado opositor quien adelantó que denunciara penalmente a sus compañeros del recinto.

En la sesión de la Honorable Legislatura Provincial, se aprobó la designación de nuevos jueces provinciales pese a las «incompatibilidades legales» señaladas por el diputado provincial Miguel «Mono» Montoya quien citó que el mismo «artículo que prohíbe que dos cónyuges sean titulares en el mismo aforo, en la misma instancia, trae la solución que dice que comprobada la incompatibilidad uno de los dos deberá abandonar el cargo».

“Las impugnaciones que hicimos fueron porque hay incompatibilidades legales, las personas probaron la idoneidad profesional porque pasaron el concurso de antecedentes de oposición. Por ejemplo el Doctor Sergio Cañete, que a partir de ayer es Juez de Instrucción Penal, salió primero en el examen, o sea que en ningún momento nosotros discutimos la idoneidad profesional, quiero dejarlo aclarado, pero el Juez, Sergio Felipe Cañete, es esposo de la Jueza de Ejecución Penal; cuando un Juez Penal condena y establece una sanción, el cumplimiento de esa condena la tiene que revisar y controlar la Jueza de Ejecución Penal, estas dos personas son marido y mujer, forman una familia, o sea ayer nombraron a un Juez que según la ley, prohíbe nombrar a cónyuges en el mismo aforo, yo realmente estoy asombrado», explicó el Diputado Montoya al Grupo de Medios TVO.

El legislador radical mostró su asombro tras la aprobación de los jueces por la Cámara de Diputados, «No puedo creer que hayan votado incumpliendo una ley, el Juez Penal de Instrucción N°2 es el esposo de la Jueza de Ejecución Penal; es una locura prohibida por ley y además todos los abogados que impiden al Juez intervenir lo van a recusar porque en realidad ellos deberían recusarse, apartarse de intervenir en la causa, entonces nombramos a un Juez que va a ser recusado por todos los abogados por esta causante, yo lo dije y la respuesta del oficialismo me asombró profundamente».

Según lo expresado por Montoya, el bloque oficialista argumentó que no pertenecen al mismo aforo por lo que pidió un cuarto intermedio para retirar el pliego pero recibió la siguiente respuesta del diputado Armando Felipe Cabrera, ‘lo que dice Montoya no es así y en todo caso si existe esa incompatibilidad no importa, el Superior Tribunal lo va a resolver con un fallo´.

“Yo quise, intenté demostrar el disparate que se estaba cometiendo y la gravedad de las consecuencias que trae en la práctica, porque ese mismo artículo que prohíbe que dos cónyuges sean titulares en el mismo aforo en la misma instancia trae la solución que dice que, comprobada la incompatibilidad, uno de los dos deberá abandonar el cargo», argumentó al respecto Montoya.

En la Sesión del día jueves, se votó la designación de 4 jueces y no solo existiría incompatibilidad legal, tras lo indicado por Montoya, por existir un vínculo conyugal de uno de los jueces, sino también porque 2 de los designados, serían afiliados al Partido Justicialista. “El Dr. Cañete, al Juzgado de Instrucción Penal, y su hermana la Dra Claudia Patricia Cañete al Juzgado Laboral, están afiliados al Partido Justicialista, yo además de impugnar por esa incompatibilidad absoluta que estamos hablando, los impugne a los dos por ser afiliados al partido porque también la ley orgánica prohíbe que un Juez esté afiliado a un Partido Político», denunció.

“Hay una infinidad de fallos en la Corte que establecen este criterio que tengo yo, repito, hay un profundo desconocimiento por una amplia mayoría pero los que lo conocen, saben muy bien lo que hicieron ayer, además incurrieron en un delito penal porque ésto es lo más grave. Hay un artículo en el Código Penal que refiere a las relaciones de los deberes, dice que ‘todo funcionario público que nombre a otro funcionario público, a sabiendas de que no cumpla los requisitos legales para ese nombramiento, será condenado a pagar una multa en pesos e inhabilitado de 6 meses a 3 años’, o sea es una figura penal; estamos obligados a denunciar a todos los diputados que ayer votaron a un Juez que no puede ser Juez y por supuesto que lo vamos a hacer», concluyó el legislador opositor.

