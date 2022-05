Montoya lamentó que el PJ «blinde» a los ministros para que no den explicaciones de nada

Compartir

Luego de la polémica resolución que emitió el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia que permite a los alumnos a pasar de año lectivo con 19 materias previas, el bloque de diputados de la oposición pidió la interpelación del ministro Luis Basterra en la Legislatura Provincial pero no tuvieron los votos del oficialismo en la tensa sesión del día jueves. «Queremos conocer de qué se trata y discutir por qué nos alejamos del parámetro», manifestó Miguel Montoya, diputado provincial de la UCR, al Grupo de Medios TVO.

“Cada vez que citamos a un ministro para que informe acerca de su gestión, el oficialismo le brinda una coraza e impide que cumpla ni más ni menos con una carga Constitucional, una obligación que tienen los ministros de brindar informes cuando diez diputados piden que comparezca a responder preguntas acerca de su gestión”, agregó al respecto.

El legislador provincial se mostró molesto con la decisión de sus pares oficialistas de no acompañar el pedido. “Nosotros tenemos muchas preguntas para hacer, la sociedad se la está haciendo, esto es un tema que está en la agenda pública. Existe una lógica pedagógica que establece que uno va incorporando contenidos académicos y eso lo hace avanzar para incorporar contenidos que siguen».

«Nosotros reconocemos que hubo un problema en la pandemia que complicó en todo el mundo la enseñanza. Lo de Formosa es absolutamente ilógico, porque no sólo los alumnos pueden ingresar al ciclo 2022 sin haber aprobado ninguna materia del ciclo 2020, sino que pueden tener tres del 2021 y tres del 2019, es decir, en la práctica un chico que está en cuarto año del colegio secundario cursando matemática, puede estar sin haber aprobado matemática de primero, segundo y de tercero», agregó Montoya.

El pedido realizado por los bloques opositores se basa en la resolución 1953 emitida días atrás por la cartera que dirige el ex Ministro de Agricultura de la Nación que reza que la medida «es una estrategia pedagógica curricular excepcional» para la «trayectoria escolar». «Si el Ministro (de Educación) tiene fundamentos sólidos, concretos, con estudios técnicos que justifiquen esa medida, qué le impide ir a la Legislatura a responder las preguntas que tenemos para hacerle” reclamó.

“La lógica pedagógica es incorporar contenidos y avanzar, nosotros dijimos ‘avancemos, no importa si se han incorporado o no y en el medio vemos, vamos viendo’, ese ‘vamos viendo’, el Gobierno del ‘vamos viendo’ es lo que nos lleva a estar como estamos. Realmente no se entiende, es inexplicable la medida y es mucha más inexplicable la posición del oficialismo que toma esto como un ataque», añadió el legislador.

«Realmente es inexplicable y en el fondo de todo esto están nuestros hijos que van a chocar contra una pared cuando vayan a un Instituto Terciario o a una Universidad y se choquen con la realidad de no tener los contenidos académicos que hay que tener”, concluyó.

