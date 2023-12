Montoya: «Para el Gobierno hace más de 28 años que estamos en emergencia económica»

El diputado de la UCR, Miguel Montoya dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de la sesión llevada adelante el día miércoles donde se ha prorrogado la emergencia económica, aseveró que hace más de 28 años que estamos en emergencia económica.

Montoya, comenzó diciendo: “lo que sucedió con la prórroga de la emergencia, ya no sorprende porque nosotros hace más de 28 años que tenemos emergencia económica y en todo contexto, es decir que cualquiera de los argumentos que se utilizaron en el recinto por parte del oficialismo porque hemos tenido esta emergencia con todas las gestiones presidenciales, así que, esto no me sorprende”.

Acotó que “fue fantástica la intervención del diputado (Jorge) Román le imputan a un DNU que aún no está en vigencia y que tiene solo 10 días, la inflación actual. Esto nunca lo escuché en mi vida. No reconocen que el Gobierno de Fernandez dejó un país estallado y que todo esto que se está haciendo ahora es pagar los platos rotos de la fiesta del plan patita massita”.

“Intentaron responsabilizar la situación actual a un gobierno que no tiene ni 20 días”, aseveró el Legislador.

Por otra parte acotó que ese punto no era lo que más le preocupaba, puesto que lo más llamativo fue la reforma a la ley de administración financiera, “lo más grave para mi fue la reforma a la ley de administración financiera que elimina controles en la compra de los organismos, algo que es realmente muy grave porque lo que han hecho fue hacer más laxo el negocio de los amigos proveedores del Estado”.