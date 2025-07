Montoya pidió el fin de la Ley de Lemas: «Un sistema ilegal que tergiversa los votos»

Miguel “Mono” Montoya, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Formosa, afirmó hoy que el sistema de Ley de Lemas en la provincia es “ilegal” y tergiversa la voluntad popular, en una entrevista concedida al programa “Expres En Radio” del Grupo de Medios TVO.

Las declaraciones se dan mientras avanza el escrutinio definitivo de las recientes elecciones.

Montoya se refirió al proceso de conteo de votos, señalando que el escrutinio de las urnas está “prácticamente” finalizando y que se espera tener los resultados definitivos entre esta noche y mañana. A pesar de las «muchas dudas» y «muchos reclamos» que se presentaron, el titular de la UCR aseguró que “los votos están adentro de las urnas” y que el control se realiza con la fiscalización de cada partido, garantizando que “no existe prácticamente posibilidad alguna de modificar ese resultado”.



Críticas al Sistema Electoral: La Ley de Lemas en el Ojo de la Tormenta



El foco principal de las críticas de Montoya recae sobre la Ley de Lemas, la cual calificó de «poco transparente» e «ilegal». Según el dirigente radical, este sistema provoca una “transferencia de votos” que vulnera el principio de intransferibilidad del sufragio. «El voto tiene que ser no solo secreto, universal y obligatorio, sino además intransferible. Vos no podés votar a Pedro y terminar beneficiando a José», enfatizó Montoya.

Como ejemplo de esta «injusticia», el presidente de la UCR Formosa citó un caso ocurrido en la capital, donde un candidato con casi 12.000 votos no logró acceder a una banca, mientras que otro con 8.000 sufragios sí lo hizo gracias a la transferencia de votos de otros postulantes de su mismo lema.



Acciones Legales y Expectativas para Octubre



Montoya reveló que, así como la UCR llevó a la Corte Suprema de Justicia el expediente para poner fin a la reelección indefinida en la provincia, ahora existe otro expediente en el máximo tribunal que busca «poner fin a la Ley de Lemas».

De cara a las elecciones de octubre, donde no regirá la Ley de Lemas y se implementará la boleta única, el dirigente radical anticipó que los resultados «van a conocer la verdad de los números» y «la realidad de los números». Planteó un escenario hipotético donde, si en octubre el oficialismo obtiene el 40% de los votos y la oposición el 60%, esto sería «la prueba empírica de que el sistema electoral que tenemos en Formosa es una trampa, es una mentira y desnudaría los números reales que existen en la calle».