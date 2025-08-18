Montoya ratificó la permanencia de la UCR en la Convención Constituyente y cuestionó el modelo de Insfrán

Tras la renuncia del bloque de los convencionales de La Libertad Avanza de las sesiones de la Convención Constituyente, el diputado provincial Miguel Montoya dialogó con el programa “Exprés en Radio” y luego ofreció una conferencia de prensa en la que defendió la decisión de la Unión Cívica Radical de permanecer en el recinto y reafirmó su compromiso con la representación de los formoseños.

Montoya señaló que la tarea de los legisladores es “representar a todos los formoseños” y que abandonar el debate sería “renunciar a la lucha política”. Recordó que las dificultades que atraviesan en la Convención son similares a las que la oposición enfrenta en la Legislatura: falta de diálogo, ausencia de consenso y el constante silenciamiento de las voces opositoras.

En ese sentido, advirtió que el modelo político impulsado por el gobernador Gildo Insfrán “se sostiene en el atropello, la soberbia y el avasallamiento”. Según Montoya, la oposición debe mantenerse firme porque lo que se discute en la Convención quedará asentado en las versiones taquigráficas y podría ser utilizado como sustento en futuros reclamos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia.

El legislador recordó que la Convención Constituyente fue posible gracias al fallo histórico de la Corte que puso fin a la reelección indefinida del gobernador y vicegobernador. “Ese antecedente nos obliga a estar presentes porque, si se pretende volver a vulnerar la Constitución, tendremos que denunciarlo inmediatamente”, afirmó.

Montoya reconoció que comprende los argumentos de quienes decidieron abandonar el debate, pero marcó diferencias: “Respetamos la decisión de La Libertad Avanza, pero entendemos que la lucha hay que darla en todos los ámbitos. Si no lo hacemos, es el sueño eterno de Insfrán”.

En relación al debate más sensible de la Convención, el artículo 132 que habilita la reelección indefinida del gobernador, el diputado anticipó que el radicalismo dejará clara su posición en el recinto y exigirá que la nueva Constitución se ajuste a lo dispuesto por la Corte Suprema.

Por último, Montoya adelantó que el radicalismo se prepara para las elecciones de octubre y que en las próximas horas se definirá la lista de candidatos a diputados nacionales. Confirmó que se propondrán dos nombres —un hombre y una mujer— en el marco de un acuerdo alcanzado con distintos espacios políticos.