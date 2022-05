Montoya sobre la retirada de la oposición de la sesión en Diputados: «Fue un mensaje político»

Compartir

Este fin de semana visitó el piso de Expres en Radio el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Miguel Montoya quien se refirió a la retirada de la oposición de la sesión del jueves último e indicó que si bien no se debe tener dicha actitud «siempre» no pueden permanecer en un lugar donde nos sacan la palabra. «La retirada también fue un mensaje político», aseveró.

Primero, el legislador expuso que «es necesario entender el contexto en el cual se están desarrollando las últimas sesiones» ya que «venimos de cinco sesiones consecuenticas donde la temática, es decir, el orden del día que propone el oficialismo tiene que ver con declaraciones de interés provincial a una carrera de bici, un evento del mate, etc, la agenda que proponen en Legislatura va por un lado, y la agenda real de la gente va por otro».

Seguidamente indicó que «cuando nosotros tratamos de cumplir con nuestro rol que es controlar al gobierno, el oficialismo pone palos en las ruedas».

«Nosotros pedimos la interpelación del Ministro de Educación para que venga a rendir cuentas, que es su obligación. Somos 10 diputados de la oposición, y el Articulo 112 de nuestra Constitución tiene un requisito objetivo que es con la firma de 10 diputados provinciales los ministros del Poder Ejecutivo deben rendir informes», dejó en claro y añadió que más allá de la «formalidad» si un ministro tiene argumentos sólidos y le asiste la razón para tomar una determinación «no entiendo cuál es el problema que baje a la Legislatura y responda nuestras preguntas».

«No se trata de la inquietud que podamos tener cada uno de los diputados, sino que nosotros somos representantes del pueblo que es el que quiere saber cuáles son los argumentos», señaló Montoya.

Y continuó: «no es la primera vez que citamos a un ministro, y en la Comisión le propusimos al presidente de la bancada oficialista que baje con un interrogatorio previo que nosotros le íbamos a acercar; es decir, le íbamos a acercar las preguntas, así como se hace a nivel nacional, como se hace en un procedimiento penal común».

«No entendemos por qué no quieren bajar a dar explicaciones. A mí me tocó fundamentar nuestro pedido de citación y la respuesta con la que me encontré tanto esta semana como la pasada fueron absurdas», lanzó.

«Samaniego dijo que nos fuimos porque no queremos debatir y porque tenemos miedo al debate, pero eso es totalmente falso. Cuando hay un tema que está en la agenda pública y que debería llevarnos horas de debate lo cancelan, clausuran la palabra. Yo intervine para fundamentar, Samaniego me contestó cualquier cosa, quisieron intervenir otros diputados, pero no le permitieron. Clausuran el debate porque esa es la manera de blindar a sus funcionarios», dijo el diputado.

El momento

de la retirada

Al hacer referencia específicamente al porqué se fueron asintió: «la orden del día era declarar de interés provincial un libro, que quizás puede resultar interesante para algunos, pero cuando tratamos de pedir la interpelación de un ministro se cierra el debate, cuando intentamos mocionar por los abusos policiales que se cometieron en Ingeniero Juárez no se habla, no podemos hablar, nos quitan esa posibilidad, no cumplen con el Reglamento Interno; para qué nos vamos a quedar a discutir la declaración de interés de un libro, si no se discuten los temas que interesan a la sociedad y además no podemos hablar».

«No podemos permanecer en un lugar donde nos sacan la palabra; la retirada también es un mensaje político», lanzó, aunque reconoció que «no está bien» tener esa actitud siempre, sino que «es un mensaje contundente, no debería repetirse, hay que quedarse, dar el debate. Vivimos una situación de hartazgo, la verdad es que hay que entender el contexto también».

Por otro lado, al indicar por qué los legisladores del PJ no quieren que los ministros bajen a la Cámara de Diputados a brindar informe señaló: «a mí me dijeron que en la pandemia se vivió una situación excepcional y el Consejo Federal de Educación autorizó a las provincias a tomar medidas excepcionales, cuando pedí la palabra para contestarles me callaron haciéndome entender que no se debate más. Yo les quería decir que el Consejo Federal el año pasado se reunió y determinó que para promocionar de año los alumnos secundarios debían tener el 70% de los conocimientos académicos adquiridos. Es mentira lo que nos dicen».

«La Resolución del ministro Luis Basterra contradice a la Resolución del Consejo Federal de Educación; y en otras provincias se tomaron medidas excepcionales pero que tenían que ver con pasar a cuatro o seis las previas; las únicas dos provincias donde se puede pasar sin haber aprobado todo un ciclo lectivo son Formosa y Santa Cruz; acá cancelan el debate porque no tienen argumentos», cerró.

