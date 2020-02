Montoya valoró que «por primera vez en Formosa se brinden cifras oficiales sobre casos de dengue»

Compartir

El concejal Miguel Montoya (UCR), en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre diferentes temas como la encuesta que realizan a los usuarios del transporte urbano respecto al servicio, los casos de dengue que hay en Formosa, cómo será el año en el recinto y las discusiones que abrirán teniendo en cuenta que hay la misma cantidad de concejales en cada bloque.

Encuesta a usuarios

En ese marco comenzó hablando sobre el diagnóstico que realizan los concejales del bloque que dialogan con usuarios del transporte urbano de las diferentes líneas para saber cómo les parece que se brinda el servicio. «Esta es una iniciativa de varios concejales que integran el bloque, se trata de estar controlando de manera permanente, esta es la función que nos encargó la sociedad una vez que eligió que Jofré sea el intendente, nos puso a nosotros a controlar su gestión y una de las cosas que más preocupa desde hace mucho tiempo y sigue sin solucionarse es el tema del transporte público por eso decidimos durante todo el receso parlamentario controlar de manera personal la frecuencia que tienen las diferentes líneas, el estado de las unidades, si el aire acondicionado funciona y demás, charlar con los usuarios y sobre todo con los choferes, esa es una grata sorpresa que nos llevamos porque los choferes también son muy amables y nos cuentan la realidad que viven arriba del colectivo y cómo sienten que está funcionando la empresa. A todo esto, la idea es volcarlo al final del trabajo en una gran conclusión, ofrecerles a toda la sociedad a través de una encuesta, una charla o conferencia de prensa las conclusiones y llevar los reclamos sobre todo al intendente para que los haga valer frente a la empresa», explicó.

Casos de dengue

De la misma forma habló sobre la cantidad de casos de dengue que hay en Formosa donde la cifra ya supera los 100 infectados. «El dengue es un flagelo que en estas épocas pega muy fuerte, hace unos días tuvimos la suerte de poder contar por primera vez con un número oficial de infectados en la provincia de Formosa porque siempre se da la paradoja de que cruzamos el río y sabemos que hay una gran cantidad de casos en Paraguay y en Formosa pareciera que no hay, nos encontramos con un número oficial y bienvenido sea pero debemos ocuparnos, al dengue sobre todo se lo combate con concientización acerca de la limpieza, descacharrizado y demás entonces nosotros también hemos decidido, aprovechando esta campaña que estamos haciendo para controlar a los colectivos, empezar a concientizar arriba de los colectivos sobre cómo prevenir el dengue y sobre todo otorgando repelentes para los chicos que están por empezar el colegio ya que es un drama al que debemos combatir entre todos más allá de las diferencias políticas».

«Estos son temas que atraviesan una sociedad no hacen diferencia políticas ni religiosas por eso es bueno que entre todos nos juntemos, celebro que haya una cifra oficial de casos y a partir de allí con un diagnóstico real y concreto entre todos sabemos dónde estamos parados y lo combatimos», señaló.

Inicio de sesiones en el HCD

«Lamentablemente en un año electoral generalmente las atenciones tanto de la política como de la sociedad y la prensa en general se desvía mucho en los actos eleccionarios y nosotros en Formosa hemos desdoblado la elección, tuvimos demasiadas elecciones, nuestro sistema de ley de lemas además ayuda a que se desvíe más la atención, tenemos un mar de candidatos, a veces la gente ya no sabe ni qué vota ni para qué y eso complica mucho la actividad parlamentaria, no debería ser así, uno debería con normalidad ejercer su función pero la realidad no es así entonces en este año que no hay ninguna elección uno tiene que aprovechar para dejar plasmadas ideas, proyectos. En ese sentido también durante este receso estamos preparando varios proyectos para llevarlos al recinto, seguimos teniendo en el Concejo Deliberante una paridad en cuanto a la integración, somos 6 concejales que pertenecemos a la oposición, 6 del oficialismo y algunos ven en esa situación una traba y yo veo una gran oportunidad porque es muy sano que esto sea así, nos obliga a debatir todos los temas, ninguno puede jactarse de una mayoría para imponer algún tipo de tema más allá de que conocemos el voto doble que tiene el presidente del cuerpo pero en todos los temas para poder tratarlo tiene que haber quorum y para que haya quorum debe haber consenso, eso me parece fantástico», expresó el edil.

«Nosotros vamos a llevar nuestras ideas tanto personales como de bloque, este año tengo el honor de que mis pares del bloque me hayan designado como presidente de bloque así que tengo un poco la doble función de coordinar mis ideas con las de todo mi bloque y llevarlas, también tratar de hacer nuestro aporte jamás dejando de lado nuestra función de controlar la gestión pero más empezando a tocar nuestros proyectos que siempre tienden a plasmarse en una mejor calidad de vida para todos los vecinos», acotó.

Para finalizar se refirió a los accidentes de tránsito constantes que ocurren en la ciudad y los describió como un «flagelo» que también debe entrar en el debate del recinto para buscar medidas y evitar más casos. «Como abogado en el pasado me dediqué a accidentes de tránsito e incluso trabajé para una empresa de seguros, conozco el tema y hay que entrarle duro para mí, el alcohol cero en los conductores es algo que hay que discutirlo, sé que es polémico, que trae muchos peros, muchas contras pero el alcohol cero en los conductores es algo que tiene que salir, es una posición personal y yo voy a debatir en mi bloque y luego en el recinto, es algo que se debe debatir, es un gran flagelo y nosotros en Formosa además tenemos como medio de transporte a las motocicletas en gran número y eso sumado al alcohol en los conductores es un combo letal. Tenemos que estar a la altura de los tiempos, animarnos a debatir, creo que el alcohol cero lo tenemos que sacar, tampoco debemos tener miedo a la discusión, así como esas ideas también me parece que es necesario que en algunos espacios públicos por más que sean al aire libre como plazas donde hay chicos, donde hay juegos de gimnasia y demás también debemos instaurar una ciudad libre de humo, antes cuando íbamos a algún boliche era bastante normal fumar y hoy es normal que la gente no fume en esos lugares, si hace 15 años a uno se le ocurría la prohibición de fumar en esos lugares uno pensaba que estaba loco, hoy tenemos que animarnos a darle discusión a aquellos espacios públicos donde hay niños, personas que hacen deporte y donde las personas fuman, yo quiero dar esta discusión porque me parece importante», culminó Montoya.