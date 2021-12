Morales aseguró que Jujuy podría implementar un pase sanitario

Compartir

El Gobierno de Jujuy analiza la posibilidad de sumarse a las jurisdicciones que impongan un pase sanitario para que solo personas vacunadas puedan acceder a eventos masivos en un intento por incentivar la vacunación contra el coronavirus e impedir su avance, como ya lo hicieron Salta y Tucumán.

Así lo anunció el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien aseguró que la medida será analizada la próxima semana con las autoridades del Comité Operativo de Emergencia (COE).

«La semana que viene vamos a tener algunas novedades sobre medidas, como ser el tema del pase sanitario», expresó el mandatario jujeño.

En ese sentido, señaló que la medida está vinculada a las buenas expectativas de movimiento turístico por la temporada de verano y en particular a los masivos festejos del carnaval que se dan en Jujuy, sobre todo al norte provincial.

«Espero que ahí ya esté funcionando el pase sanitario, así que los que quieran ir a la Quebrada tendrán que estar vacunados pero no me quiero adelantar, lo va a definir el COE», sostuvo Morales en conferencia de prensa.

Por otro lado, se refirió a la nueva variante del coronavirus que genera cierres en algunos países y consultado sobre posibles medidas restrictivas que puedan tomarse en la provincia dijo que «no hay que adelantarse».

«Nosotros estamos manteniendo una situación sanitaria controlada, así que por lo pronto seguimos como estamos», afirmó.

Sobre las expectativas para el turismo durante la temporada de verano dijo que hay «muy buenos datos» y que se espera «una afluencia de turistas muy importante».

En la última semana Jujuy reportó un promedio de 13 confirmados por día, con 19 ayer, de acuerdo con datos publicados por el Comité Operativo de Emergencias.

