Morales pidió por una oposición que no descalifique: «A Gildo Insfrán hay que ganarle con propuestas»

En el marco de su visita a la Formosa, el precandidato a vicepresidente de la Nación de Juntos por el Cambio y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales brindó una entrevista al Grupo de Medios TVO donde además de hablar de las propuestas que traen para el país con Horacio Rodríguez Larreta pidió a la oposición local que sea propositiva y no descalifique porque “a Gildo Insfrán hay que ganarle con propuestas”.

Primero, Morales fue consultado si es que sus reiteradas visitas tienen que ver con un “encargo”. “A mí no me encargan el Norte Grande, yo soy Norte Grande, soy un militante del federalismo, recorriendo la zona es donde me siento más cómodo, porque venir a Formosa es como caminar en mi provincia”, comenzó diciendo y dejó en claro que también viene a apoyar a Fernando Carbajal, Gabriela Neme y al equipo porque “obviamente hay que seguir difundiendo nuestras ideas de gobierno paras transformar la República Argentina. Estamos seguros que va a haber un cambio, que JxC va a gobernar el país y eso nos exige la máxima responsabilidad”.

Señaló que el federalismo siempre fue la causa por la que luchó desde que fue senador y ahora que es gobernador. “Tenemos que terminar con esas injusticias que siguen profundizando un país unitario; nosotros pagamos cinco veces más la luz que el área metropolitana, sucede lo mismo con la distribución de los subsidios del transporte; esta es una concepción que tenemos todos los que vivimos en el Norte Grande y es algo que hablamos mucho con Horacio, él está de acuerdo en que resolvamos estas asimetrías e injusticias osino no somos un país federal y hablamos de federalismo de la boca para afuera”, dijo el mandatario jujeño.

Por otro lado, cuando se le preguntó si es que tiene diálogo con Insfrán respondió que “a veces” y que “tengo una buena relación con él y todos los gobernadores”, además dejó en claro que “desde el gobierno nacional no vamos a discriminar a nadie, acá ya eligieron a sus gobernadores y eso tenemos que respetar. Si nos organizamos y somos fuertes en las regiones va a haber federalismo, también depende de nuestra actitud”.

Coparticipación

En otro tramo de la entrevista, a Morales se le indagó por la coparticipación y si sería reducida en caso de que JxC gobierne el país. “Es difícil modificar la coparticipación, hay que respetar los coeficientes y en todo caso generar proyectos comunes, nosotros necesitamos poner en marcha los 30 mil millones de dólares de inversión en 15 años para mejorar la capacidad productiva de nuestras provincias, ahí le voy a poner muchas pilas”, indicó.

En lo referente a las obras señaló: “vamos a acordar con los gobernadores, también con nuestra dirigencia”.

Mensaje a la oposición local

“Yo les acabo de decir que seamos propositivos, que le ganemos a Insfrán con propuestas, que le ganen al gobierno provincial proponiendo mejores cosas, es decir, tiene que haber una carrera virtuosa en la política, no descalificante”, enfatizó y expuso: “la pelea en la política no le sirvió al país, nosotros necesitamos fortalecernos desde el diálogo como país, como sociedad, no vamos a discriminar a Formosa porque esté Gildo gobernando”.

“Con Horacio somos personas moderadas, que decidimos, a veces duros cuando hay que tomar decisiones”, aseveró.

Salida de la crisis

Consultado por la crisis que vivimos los argentinos en el 2001 donde debido a la situación hubo emisión de cuasimonedas señaló enseguida: “tenemos que evitar caer en esa situación que ha sido perjudicial para las provincias y para el país, por eso hay que parar la emisión en función del gasto público, lo que hay que hacer es ordenar las cuentas públicas, no se puede gastar más de lo que te da el cuero, el Banco Central tiene que tener independencia real, esas son pautas para ordenar la economía”.

“Yo creo que vamos a tener años buenos después del 2024 en cuanto a una mejor cosecha, a Vaca Muerta que va a exportar más, a los minerales críticos que vamos a exportar más, economía y conocimiento también, creo que el camino es por ahí, no joderlo al campo, es decir, nosotros creemos que en seis años puede duplicar la exportación. Es mejor resolver los problemas del equilibrio fiscal creciendo y no al contrario”, continuó.

Finalmente, señaló que cuentan con un plan de contingencia y que todo es sistemático porque “no vamos a arreglar la inflación de la noche a la mañana, nos va a llevar un año bajarla, ordenarla y genera previsibilidad. Será un año difícil, pero veo el vaso medio lleno. Hay mucho cambio estructural que va a vivir la Argentina a partir del 2024”.