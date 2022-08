Morales, Suárez y Sáenz pidieron federalismo, trabajo conjunto y ajuste fiscal

Compartir

Los gobernadores expusieron sobre el potencial productivo de sus provincias, reclamaron una lógica más federal para la economía y plantearon que la prioridad debe ser «estabilizar las cuentas y resolver la inflación», al participar en el Consejo de las Américas.

En el panel que compartieron en el hotel Alvear, Morales demandó que el país «no esté gobernado con la cabeza del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)» y propuso que se lo gobierne «con una cabeza federal».

En ese sentido, puso como ejemplo que el 22 por ciento de las Pymes que exportan están instaladas en Pilar, provincia de Buenos Aires, mientras que apenas el 7 por ciento de estas pequeñas y medianas empresas con capacidad exportadora se encuentran en el noroeste de Argentina. El mandatario jujeño convocó a acordar un «Máster Plan» para el desarrollo de la economía a nivel energético y de infraestructura, dijo que Argentina tiene los bienes y servicios que demanda el mundo, entre los que mencionó «alimentos, los minerales y la biotecnología».

«Chile exportó 63 mil millones de dólares en minerales mientras nosotros solo 3 mil millones, con la misma cordillera», contrastó.

En cuanto al sector agropecuario, Morales definió como «el sector más dinámico de la economía» y se preguntó por qué «siempre tenemos que ponerle un pie sobre la cabeza».

«El que hace una inversión necesita que no se estén cambiando las reglas de juego de manera permanente», agregó.

Asimismo, pidió que se concreten las inversiones en materia de infraestructura para que Argentina deje de importar gas y dijo que el yacimiento de Vaca Muerta está al 6 por ciento de su capacidad de producción potencial.

El también titular de la UCR aseguró que «no hay provincias inviables» y afirmó que en paralelo a lo que ocurre en Buenos Aires en las provincias predomina «una agenda de producción y esperanza».

A su turno, el mandatario de Mendoza, Rodolfo Suárez, apuntó que las provincias se ven afectadas «por los vaivenes de un país que tiene crisis económica, social, educativa y se le agrega una crisis política que agrava todos esos problemas».

Suárez habló de un «modo Mendoza» de llevar adelante las políticas públicas, y además pidió «achicar los costos de la política» y que «las cláusulas de equilibrio fiscal tengan rango constitucional».

En esa línea, agregó que Mendoza pudo sancionar normas como la ‘ficha limpia’, la boleta única y que el Gobernador no tenga reelección.

«Argentina es un país con muchísima riqueza, pero no somos un país rico», manifestó, y luego se refirió a la diversificación de la economía provincial y a cómo se planifica el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta que se encuentra en territorio mendocino.

Por último, el gobernador salteño Sáenz dijo que desde el punto de vista económico en el norte del país existe «un gigante dormido».

«No queremos que nuestros ciudadanos se vengan al conurbano bonaerense, queremos que se queden en sus pueblos, que se capaciten y salgan adelante», declaró.

Sáenz dijo que Salta «tiene las puertas abiertas para todos los que quieran invertir» e identificó a la minería y el turismo como sectores que ofrecen oportunidades.

«Es fundamental el trabajo conjunto entre los gobiernos nacional, provincial y municipal», sostuvo.

Y agregó: «No es momento de peleas, de mezquindades, es momento de aunar esfuerzos y acompañar a quien ha tenido el desafío y la fortaleza de asumir en momentos difíciles para la economía», aseguró Sáenz en un guiño inequívoco al nuevo titular de esa cartera, Sergio Massa.

«Hay que tener grandeza y humildad de sentarse en un mesa todos juntos», exhortó el salteño.

