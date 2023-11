Morán dijo que el proceso electoral marcha «sobre ruedas» y sin mayores inconvenientes

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el juez federal con competencia electoral en Formosa Dr. Pablo Morán se refirió a cómo marchan los trabajos que se desarrollan de cara al ballotage del 19 próximo. “El proceso electoral marcha sobre ruedas, en Formosa sin mayores inconvenientes”, sostuvo.

“En su momento se aprobó el escrutinio definitivo, ya se hizo el acta de programación de los candidatos electos para los cargos de senadores nacionales, diputados nacionales y parlamentarios del MERCOSUR, todas esas documentaciones ya fueron remitidas a las autoridades pertinentes, se le está entregando copia a los distintos candidatos electos para que la presente ante el Congreso de la Nación, estamos terminando todo este trámite para que el 10 de diciembre puedan asumir en sus cargos”, comenzó contextualizando Morán.

Seguidamente agregó en cuanto a la campaña electoral se encuentra en plena vigencia, los candidatos se hallan realizando sus actos de proselitismo y ahora la Dirección Nacional Electoral “otorgó espacios en medios audiovisuales a los candidatos para que puedan difundir spot televisivos y radiales; eso es nuevo”.

Por otro lado, el Magistrado fue consultado si es que ya estamos en veda para las acciones de gobierno. “Es una cuestión que también está en duda, como ballotage esa parte no está arreglada, siempre dije que estamos por aplicación analógica y continuando con la lógica de cómo viene el sistema eleccionario tanto para las PASO como para las Generales en principio estamos en veda institucional, ahora, resulta que hay planteos que como no está expresamente previsto en la ley algunos dicen que no existiría tal veda”, respondió y dejó en claro que existen planteos ante la Cámara Nacional Electoral para que se expida, por lo tanto él no puede emitir opinión al respecto ya que debe aguardar a que el organismo dictamine al respecto.

Convocatoria para

presidentes de mesa

Otro tema por el cual Morán fue consultado tiene que ver con la convocatoria a voluntarios que deseen ser presidente de mesa en el ballotage. “Todas aquellas personas que quieran ser autoridades de mesa en las elecciones del 19 pueden ingresar a la página de la Cámara Nacional Electoral (www.electoral.gob.ar) y ofrecerse como presidente de mesa para lo cual deberán completar una serie de datos y luego nosotros vamos a designar porque siempre son necesarios”, indicó, y añadió además que: “también pueden acercarse al Juzgado (calle Mitre 839) donde en forma rápida, fácil y en el día se le designará para alguna de las mesas”.

“La idea es que la mayor cantidad de gente posible en forma voluntaria se presente sin perjuicio del deber cívico que tienen aquellos que fueron designados para ser autoridades”, cerró diciendo.