Moreno: detuvieron a un abusador de chicos que los secuestraba en bicicleta

El 8 de febrero pasado Johana llegó a su casa y sus dos hijos, de 11 y 8 años, le pidieron permiso para ir a ver a sus primos que viven a una cuadra y media de su casa. Antes de salir le pidieron plata para comprarse un helado.

Como sus primos no estaban, los hermanitos fueron directamente a buscar un helado en el club de barrio dónde juegan a la pelota. Mientras estaban tomando el helado en la esquina de la canchita de su barrio, pasó un hombre en bicicleta que les dijo si querían ir a cazar pajaritos a su casa. Ante la negativa de los dos nenes, el hombre agarró por la fuerza al chico de 8 años y le pegó al mayor.

Cuando Román se recompuso del golpe en la cabeza que le ocasionó la patada que le dio el hombre, comenzó a correr detrás de la bicicleta. Lo hizo por 7 cuadras hasta que se desmayó y perdió de vista a su hermano menor.

Durante todo el camino, el hombre amenazó de muerte al nene de 8 años para que no se tire de la bicicleta.

Román fue ayudado por una comerciante que lo llevó a su casa y dio un dato fundamental: semanas antes el hermanito de 10 años de un compañero de trabajo había sido abusado por un hombre en bicicleta.

En ese momento Claudio, papá de los nenes atacados, junto con el personal de la DDI de General Rodríguez fueron guiados por el primer nene abusado hasta un descampado en la zona de Cuartel V.

Allí encontraron al nene de 8 años que se encontraba en shock caminando descalzo.

Luego de la denuncia pertinente y los controles al menor que se encuentra con asistencia psicológica, tanto la policía como la familia se dedicaron a buscar al abusador. En una de las recorridas lograron dar con un video de una cámara de seguridad y Johana decidió publicarlo en su Facebook.

Gracias a ese posteo y una llamada anónima de una vecina que dio el dato del lugar dónde se refugiaba el depravado, César Augusto, de 58 años, fue detenido.

Augusto hacía casi una semana que no salía de su casa ubicada en Tupac Amaru, entre Eralde y Estrada, La Reja Grande, donde la policía de Rodríguez se hizo presente en el lugar. Allí el hijo mayor de Johana reconoció la bicicleta.

La causa fue caratulada como “Abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal” contra dos menores, de 10 y 8 años. Intervienen en el caso las Unidades Funcionales N°4 y N°8 del departamento judicial de Moreno – General Rodríguez.