Moreno: «Fue una jornada electoral exitosa»

La doctora Sandra Moreno, confesó que debido al mal tiempo que se registró al inicio del acto electivo, se creía que “iba a obstaculizar el movimiento de los ciudadanos a votar”.

No obstante, subrayó que los “resultados fueron importantes, con casi el 74% de participación del padrón”.

“Creo que fue una jornada electoral exitosa”, acentuó, explicando que no “hubo mayores problemas, solo el atraso de la emisión del voto por parte del electorado debido a la lluvia”.

En este sentido, explicó: “A las 18 horas, cuando el Comando Electoral cierra la elección, en las escuelas se registraban hasta 150 personas esperando para votar”, indicando que por este motivo, “se tardó un poco en comenzar a contar los votos”.

Resultados

Respecto de los resultados, Moreno los calificó como “interesantes” y resaltó que se registró una mayor participación de votantes en relación a las PASOS.

“Allí hubo en 68% de participación con un aproximado de 150 mil electores y ahora llegamos a un 73% con 343.839.000”, informó.

En relación a los ingresos a la Cámara Baja, especificó a esta Agencia que en el ámbito nacional “entró un candidato a diputado por cada agrupación política”, siendo Ramiro Fernández Patri por el Frente de Todos (FdT) y Fernando Carbajal por la Confederación Frente Amplio Formoseño.

“En el ámbito provincial, con un 58% de los votos, ingresaron nueve diputados de la Alianza del Partido Justicialista (PJ) y seis de la Confederación Frente Amplio Formoseño”, señaló.

Sin embargo, como concejales, el 47% de votos fue para la Alianza del PJ y un 49% para la Confederación Juntos Somos Más. “Serían tres bancas para cada partido”, confirmó.

Reclamos

En cuanto a posibles reclamos, Moreno manifestó: “En principio tienen 48 horas para presentar cualquier tipo de recursos de revisión, consideración, aclaración, ampliatoria o solicitud de apertura de alguna urna”.

Continuó: “Todos los planteos deben realizarse ante la Junta Electoral Nacional y a partir del martes 16 a las 18 horas se va a comenzar el escrutinio definitivo”.

En este punto, aclaró que se realizará en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la EPEP N° 66. “Será un trabajo en conjunto con el Juzgado Federal, porque la experiencia de nuestro personal del tribunal en lemas y sublemas, se suma a la tarea que tiene que hacer el Juzgado Federal, por ir las elecciones en simultáneo”, explicó.

Además, declaró que se instalarán un aproximada de doce mesas y que se les comunica a los partidos para que puedan presentar sus fiscales generales y de mesas. «Así podríamos estar terminando para el viernes”, profundizó.

Votos

Informó que hay 110 votos recurridos y 221 impugnados. “Tenemos que resolver estas cuestiones, pero creo que la tendencia en porcentajes no se va a modificar mucho”, sostuvo la integrante del TEP.

Para finalizar, agregó: “Si bien faltan consignar los resultados de algunas mesas, se escrutaron en total 1426 de las 1441”, y aclaró que las que no se cargaron fueron por inconsistencias y distintas situaciones que no han permitido que se sumara todo.

