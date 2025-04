Moreno: tras una pelea en un partido de fútbol, un menor apuñaló a un rival hasta matarlo

Una discusión por un partido de fútbol de barrio terminó en tragedia en el partido bonaerense de Moreno. Un adolescente de 16 años apuñaló a otro chico de 19 hasta matarlo, con la complicidad de al menos otros cuatro hombres. El presunto asesino está detenido e imputado por homicidio agravado.

La secuencia comenzó con una discusión menor, a partir de diferencias entre los rivales por alguna jugada polémica del partido.

Entre insultos, el ahora aprehendido se fue del predio deportivo ubicado en la esquina de las calles Luis de Tejeda y Máximo Paz, en la localidad de Cuartel V. Habría caminado hasta su casa, ubicada a pocos metros del lugar, para volver minutos más tarde a la cancha con otros cuatro hombres.

De acuerdo a las pruebas recabadas en las primeras horas de investigación, el grupo llegó con cuchillos y palos. Según coincidieron varios testimonios, estaban decididos a agredir a Nehemías Ariel Brítez Almada, un albañil de nacionalidad paraguaya de 19 años.

Así las cosas, empezó la agresión que terminó con el desenlace fatal. De acuerdo a la descripción que hicieron fuentes del caso a Infobae, los atacantes “encerraron” a la víctima y lo golpearon y apuñalaron varias veces.

El menor no habría sido el único que lo acuchilló. Lo mismo habría hecho otro hombre, apodado como “Chicato”. Tanto él como el resto de los participantes no fueron identificados hasta el momento.

La investigación, a cargo de la fiscal Alejandra Piqué, titular de UFI de responsabilidad juvenil N°6 de Moreno y General Rodríguez, sostiene como principal hipótesis que el ataque fue planificado y ejecutado con roles definidos.

Tras el crimen, los cinco implicados escaparon de la escena. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud cercano, donde los médicos constataron su fallecimiento. El reporte forense indica que la muerte fue producto de lesiones punzocortantes múltiples.

Horas después del crimen, el menor de 16 años acusado fue aprehendido por personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) con colaboración de la DDI Moreno de la Policía Bonaerense.

La fiscalía convalidó la aprehensión al considerar probada su participación activa en el homicidio.

La Policía continúa con las diligencias para identificar y detener a “Chicato” y a los demás agresores. El caso está siendo investigado como homicidio agravado.

“Se metió a defender

a un amigo”

Omar, cuñado de la víctima, se refirió al asesinato de su familiar y contó que él no estaba involucrado directamente en la pelea, sino que intentó calmar las aguas.

“Se metió para defender a un amigo, para separar. Tenía un montón de proyectos, una vida por delante, siempre queriendo trabajar, queriendo generar sus fuentes de trabajo. Era un chico sano que no se metía con nadie y por querer salir a defender recibió una puñalada traicionera por alguien que le vino de atrás y lo apuñaló en el corazón”, describió ante la consulta de Semanario Actualidad.

Según contó, además, los vecinos intentaron prender fuego la casa del adolescente señalado como autor del homicidio. “Son familiares que ya tienen varias denuncias. En su país, Paraguay, están prófugos y vienen con nombres distintos, se nacionalizan con otros nombres”, aseguró.

La fiscalía también seguirá la hipótesis acerca de un conflicto vecinal que trascendería al partido de fútbol. Incluso, no se descarta que existan disputas previas entre las familias involucradas.

“Queremos que estas personas que estén presas, lo que tengan que pagar. Queremos seguridad. ¿Cómo salimos a trabajar a las cuatro de la mañana? ¿Cómo pueden salir a jugar acá si no sabe si toman represalias con menores, con chicos?”, reclamó Omar.