Moria Casán habló sobre su relación con Fernando «Pato» Galmarini

Muy enamorada, la actriz y conductora confesó que su amor con el político “es mágico” y habló del estrecho vinculo que mantiene con toda la familia

Ayer, Moria Casán pasó por el reportaje íntimo de Los ángeles de la mañana y, en un mano a mano con Ángel De Brito, habló de todo: sus comienzos en el medio, su relación con la fama y su romance con Fernando “Pato” Galmarini.

“A mí la fama me encanta, no le veo ningún aspecto negativo”, comentó la protagonista de Brujas, mientras aseguraba que se siente una privilegiada en el medio. “Me da todos los beneficios del planeta. Tengo 50 años en el medio y nunca dejé de trabajar; solo los 5 meses después de parir a Sofía. Siempre fui una elegida. Nunca me acosaron, nunca me pasó nada. Al contrario, la que acosaba era yo”, lanzó, entre risas.

Tras aclarar que se crió en absoluta libertad, Casán recordó su infancia y dijo estar agradecida a sus padres la crianza que le dieron. “Mis padres me dejaron libertad. Mi padre era un músico bohemio, teníamos abono en el Colón. Mi madre divina, gente de otra época pero de avanzada. Me tuvo casi a los 40, en esa época ya era tarde. Ella fue la que mejor me preparó para el barro”, confesó mientras contaba algunas anécdotas de pequeña.

“Trato de ser genuina y decir siempre la verdad, no dependo de la opinión ajena. Soy feminista de primera hora pero no agresiva. Me parece que las feministas actuales han radicalizado la subestimación, todo el que no tenga el pensamiento de ellas no existe. Yo fui la primera que puse en mi contrato que un cómico no podía decir nada de mi culo ni de mis tetas, me tenían terror”, recuerda sobre los años que trabajó con los grandes referentes del humor.

Minutos después, la diva habló de su presente sentimental y abrió su corazón al contar detalles de su relación con “Pato” Galmarini. “Es algo mágico. ‘Galma’ es lo más, es un hombre de una ética, una persona increíble. Estamos viviendo algo que no se parece a nada, así que no te lo podría definir. Lo siento, no sé si lo puedo explicar”, confesó muy enamorada.

Tras aclarar que está en una “nueva era”, la conductora reveló que es la primera vez que se apoya en un hombre en su vida. “Esa foto debe ser la primera vez que me apoyo en un hombre, sentí la necesidad como de agarrarme a él”, expresó mientras lo comparaba con el resto de los amores que pasaron por su vida.

Si bien se la ve sumamente enamorada con el exdirigente, una declaración de Moria revela que la relación va muy en serio. “Prácticamente estoy conviviendo con él en su casa. Un día me empecé a quedar y me compró el cepillo de dientes”, contó, entre risas.

“¿Cómo es el sexo de grande?”, le preguntó el conductor sin filtro. “No se parece a nada, lo recomiendo. Lo muerdo, lo chupo, lo beso. Me parece horrible cuando se habla de clase pasiva, jubilados (…). Yo tengo 75 años, esto es sabiduría y sanidad de adentro y afuera, pero para eso hay que dejar de laburar la cabeza. Yo me construí, fue la arquitecta de mi psiquis, nunca me mantuvo nadie, siempre fui proveedora de todo. Tuve la oportunidad de casarme con millonarios y dije que no, detesto la comodidad”, aclaró.

En cuanto a las versiones que circulan de que la exvedette no habría sido bien recibida por Malena Galmarini [hija del político y mujer de Sergio Massa], Casán desmintió ese rumor y aseguró que mantienen una relación muy estrecha. “La familia Galmarini tiene dos administraciones: de la primera, él tiene dos hijas que son Bernardita y Socorro, que son lo más y de la segunda dos, Malena y Martín. Malena y Massa me agasajaron a la semana siguiente que vieron la tapa de la revista porque no lo podían creer y me recibieron como diosa. Esta noche la voy a ver a Mili, la hija de ellos que baila ballet en un teatro de Tigre”, remató mientras le mandaba un beso a toda la familia y uno muy especial para su amor.

