La humorista estuvo de invitada en Socios del Espectáculo y La One la fustigó por la imitación que realiza de ella

Fátima Florez estuvo de invitada estudio de Socios del Espectáculo (El Trece) para hablar en la previa al inicio de la temporada teatral de verano, que la tendrá protagonizando Fátima de Oro en Villa Carlos Paz, Córdoba. Y cuando estaba finalizando la entrevista, al teléfono de Rodrigo Lussich, llegó un mensaje de parte de Moria Casán, quien le puso un límite a la humorista.

“Registró su nombre con una empresa, así que hay que monetizar el uso. Dice que le vas a tener que pagar por usar su nombre. Dijo: ‘Tendrá que dejar una limosnita’”, fue lo que leyó el conductor de parte de La One, refiriéndose a la imitación que Florez hace de ella. Pero Fátima se lo tomó con humor y quiso ser cómplice con la diva. “Moria, dejate de joder, andá a laburar y ganate la plata”, dijo a modo de chiste y creyendo que Casán estaba en la misma sintonía.

Pese a esto, un rato después la humorista fue al fleje y subió la apuesta. “Moria es buscona y como estábamos hablando mucho de Mirtha Legrand y Susana Giménez, ella se pone celosa. Le puedo cambiar una letra, y ya es Moira”, dijo Fátima.

La cosa pareció quedar ahí y la imitadora abandonó el piso al concluir la nota. Pero Moria fue a la carga. Lo que hizo Lussich fue leer nuevamente el primer mensaje que mandó Casán, aunque de manera completa. “No creo que me haga en su nuevo show. Pero siempre dice que usa mi imitación para descansar, porque ahí trabaja el público. Si me llega a hacer tendrá que dejar una limosnita”, reiteró

Y después leyó los mensajes que llegaron a continuación, con munición gruesa. “¿Me manda a laburar a mí? ¡Ridícula! Se descompuso. Lo vi”, arremetió Moria contra Fátima con su característica “lengua karateca”. “Se descolocó mal. A mí hasta mi hija me llama para felicitarme el Día del Trabajador. #DesodoranteParaTodos. #ImaginatePorQuéLoDigo. Besos para todos”, siguió e intentó ridiculizar a Florez.

“Estábamos mirando con una amiga, que cuando #Axila me mandó a laburar, dijo: ‘¡Qué dijo esta black!’. Atrasa mal. Me hace mal la voz, es de los años 80s, ahora tengo voz nasal, tipo congestión orgásmica”, insistió y le aplicó un apodo nuevo, algo humillante y del que no dio explicaciones.

“Muero con el descoloque. Que se relaje y que Norbertito -en referencia al marido de Fátima- pague. Mejor que no me haga y vaya por el outlet actual”, cerró Moria sin piedad.

Siempre atenta a lo que ocurre en la tele, en las últimas horas Moria sorprendió con una observación sobre Daniela, la participante de Gran Hermano 2022 (Telefe) que destaca por sus pestañas postizas. Casán advirtió algunos desajustes en la estética de la joven de Moreno y haciendo gala de su pluma karateca, sorprendió en sus redes sociales con una observación. “Me ofrezco a limpiar las pestañas #ModoTecho de Daniela”, propuso la actriz, y adivirtió sobre las consecuencias que podría tener si no tomara cartas en el asunto: “Va a terminar sin visión de tanto parpadear, mugre, en esas lashes hay de todo, miguitas, líquido, etc”, apuntó.

Como suele ocurrir en estos casos, las aguas en el mundo cibernético se dividieron al leer el mensaje de Moria. Muchos tomaron sus palabras como un incentivo que podría ayudar a Pestañela, mientras que otros le aconsejaron no meterse en estos asuntos y hasta la criticaron al respecto. Como si a ella le importara en algún punto lo que digan los demás.

