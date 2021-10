Moroni: «Las normas laborales no entorpecen el empleo»

Compartir

«Los problemas del empleo tienen que ver con los ciclos económicos pero no con las normas laborales», aseguró el ministro de Trabajo, Claudio Moroni en respuesta al debate que se armó en algunos sectores políticos y empresariales en torno a que una posible flexibilización de los contratos laborales atraería más empleo.

«Para los empresarios es más fácil dar el diagnóstico de que los problemas no son suyos de competitividad», expreso Moroni y aclaró, sobre la doble indemnización y la prohibición de despidos, que «siempre fueron normas de emergencia. Si cuando llegue el momento se normalizó, se dejará atrás la norma».

«El programa Te Sumo ya tiene 2.500 chicos en empresas, bajamos las contribuciones patronales. Estamos trabajando con un decreto en ese puente del ministerio de Desarrollo y el ministerio de Trabajo, para pasar de planes al empleo formal», explicó Moroni y amplió: «La AFIP está trabajando en un proyecto para el monotributo, para que sea la puerta de entrada a la formalidad y no una barrera de acceso», durante una entrevista radial con Toma y Daca.

