Mortandad de peces en Riacho El Porteño: Minetti aseguró que se da por causas naturales

El intendente de la localidad de general Manuel Belgrano Aldo Minetti informó que a partir de la verificación de la existencia de una mortandad de peces en el Riacho El Porteño, se procedió de inmediato a requerir la presencia de organismos gubernamentales, a fin de determinar la o las posibles causas de éste hecho.

Consecuentemente, se hizo presente en la localidad, personal del Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia, quienes, conjuntamente con personal del SPAP, colectaron muestras de los animales y del agua de ese curso hídrico.

Producidas las operaciones técnicas pertinentes, el organismo informó que, de las tomas de agua extraídas del riacho El Porteño, no se detectaron en las distintas muestras presencia alguna de agroquímicos de ninguna índole.

Por tal motivo se concluyó que dicho evento tiene relación con causas naturales y que los cardúmenes de peces (todos de una misma especie) han sido sorprendidos por la falta de oxígeno producto de las condiciones climáticas reinantes en los días previos.

Desde el organismo ambiental se ha informado que, por un lado las altas temperaturas y las grandes precipitaciones caídas producen cambios en el ambiente acuático que generan mortandad de peces en los distintos cursos de agua de nuestro ecosistema.

“No existe otra causa o causas que pudieran haber originado estos eventos típicos de la naturaleza. Con el transcurso de los días el ambiente se va recomponiendo de manera natural”, explicó el jefe comunal y pidió no preocuparse a la población.

Asimismo llamó a la reflexión a los responsables de los medios de comunicación que –sin tener o indicar las pruebas o fuentes correspondientes- se limitaron a afirmar que la mortandad fue producida por supuestas fumigaciones en campos vecinos, y que también se produjo mortandad de otros animales silvestres. “Lo que claramente es falso”, aclaró.

Agregó Minetti que “comunicar dando por cierto algo que es falso, o de lo que no se tiene seguridad, nos parece un acto de absoluta irresponsabilidad en los comunicadores sociales, que, con el objeto de hacer visibles sus medios, originan un lógico temor en los pobladores”.

Dijo que el municipio se encuentra a disposición de todos aquellos que quieran o necesiten evacuar alguna consulta o realizar cualquier denuncia.

