Mostaza se instalaría sobre la Av. 25 de Mayo y dará 32 puestos de trabajo

La franquicia hamburguesera desembarcará en la provincia con un plan de obra que se extendería unos 3 meses y genera puestos directos e indirectos de trabajo. «Está confirmado el desembarco en Formosa», expresó Walter Olmedo, director de Habilitaciones Comerciales del municipio, al Grupo de Medios TVO.

«Prácticamente ya tenemos el 100% confirmado que se instalarán en Formosa. Vino el gerente comercial de la empresa, que se contactó a través de una inmobiliaria local, y quería hablar con funcionarios del municipio para poder seguir con este proyecto. Ellos quieren hacer una modalidad no solamente de la venta directa sino también a de un automac», agregó Olmedo.

De esta forma, la franquicia que funcionará en Formosa contará con las dos modalidades de venta, la de take away o consumo en el local y la de la compra desde los vehículos por lo que buscaban conocer las reglamentaciones existentes en la ciudad.

«Lo que ellos buscan es que el local esté sobre avenida, principalmente la 25 de mayo, y la idea es ver como hacer el ingreso y la salida de los vehículos, entonces ya tenían el proyecto de cómo va a ser la modalidad. No van a hacer ningún tipo de modificación y no van a utilizar el espacio público. Prácticamente ya está definido», indicó el funcionario municipal.

Respecto a las obras, las mismas podrían extenderse por 3 o 4 meses por lo que se estima que la venta de la primera hamburguesa de la marca sería para el mes de noviembre tentativamente. Para ello, la firma contratará y capacitará a 32 personas.

«Va a generar mano de obra de forma indirecta al inicio de la obra que dura 3 o 4 meses y después mano de obra directa, que son más o menos 32 empleados. La empresa comentó que van a hacer capacitaciones; los postulantes tienen que rendir exámenes sobre atención, política de calidad sobre manejo de alimentos y una serie de requisitos que van a tener que seguir cumpliendo».

De esta manera, si los tiempos contemplados se cumplen, la franquicia se encontraría operativa para fines de octubre o principios de noviembre. Además, desde el municipio aseguran que su instalación despertará el interés de otras marcas en la ciudad.

«Está confirmado el desembarco en Formosa y es importante para nosotros ya que genera trabajo y va a motivar también a que otras franquicias puedan desembarcar. Tenemos un buen perfil, vamos en buen camino y una vez que desembarca esta franquicia ya el resto va a ser mucho más sencillo», finalizó Olmedo.

Vale decir que el martes, el intendente, Jorge Jofré tuvo un productivo encuentro con el gerente del Departamento de Expansión y Desarrollo de la empresa Mostaza S.A, Sebastian Averbuch, quien estuvo en Formosa en la búsqueda de un local para poder adaptar esa importante franquicia en la ciudad.

“En armonía con el perfil de la ciudad turística por la que venimos trabajando, tuve una productiva conversación con Sebastián Averbuch, gerente del Departamento de Expansión y Desarrollo de Mostaza S.A quien estuvo en Formosa en búsqueda de un local para adaptar la franquicia”, afirmó el intendente Jofré, a la vez que se mostró muy feliz ya que “la cadena argentina de comida rápida con más de 20 años de trayectoria en el país vio en nuestra ciudad el potencial adecuado para abrir una sucursal”.

Relacionado