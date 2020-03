Motines en Santa Fe: confirmaron 5 muertos por incidentes en los penales de Coronda y Las Flores

Compartir

Linkedin Print

Una reyerta entre internos en la cárcel de Coronda y un fuerte disturbio en un sector del penal de Las Flores -ambos de la provincia de Santa Fe- finalizó con cinco muertos, dos de ellos calcinados. La noticia fue confirmada ayer por la mañana a Infobae por el secretario de Asuntos Penales de Santa Fe, Walter Gálvez.

Los motines se produjeron durante la tarde del lunes y se iniciaron “de manera simultánea”, según indicó el funcionario provincial. Los internos reclamaban mayores medidas de prevención por el coronavirus y situaciones de hacinamiento. En paralelo, sin conexión aparente, otros presos se rebelaban por las condiciones de encierro de cara al cierre de visitas en el pabellón 2 de la Unidad N°54 de Florencio Varela y en la alcaidía del penal de Batán, donde hubo heridos leves luego de que guardias penitenciarios tuvieron que usar la fuerza tras agotar el diálogo.

“Lo llamativo es que se dieron en el mismo momento. Creemos que hay un poco de todo en las motivaciones”, consideró Gálvez. “En Coronda hubo unos 300 amotinados y se pudo regularizar rápidamente. Lo que lamentamos enormemente es que se destruyeron los talleres de sastrería donde se estaban fabricaban los barbijos, las cofias y todo lo necesario para esta emergencia».

El conflicto en la cárcel de Las Flores fue más duro y se extendió hasta altas horas de la madrugada del martes. La unidad penitenciaria había quedado prácticamente fuera de control.

“Ahora está tranquilo. Estamos tratando de regularizar la cárcel, se retomó la conducción del penal a las 3 y media de la mañana, ahí tuvimos dos fallecidos. Habíamos perdido el control de cinco a seis pabellones, con cerca de 700 amotinados. Ahora estamos haciendo el recuento”, consideró el secretario de Asuntos Penales. “En este momento hay una tensa calma”, agrego en diálogo con radio La Red.

El recluso que perdió la vida en Coronda ocurrió cuando era atendido en la unidad de terapia intensiva, tras ser trasladado a un hospital. En Las Flores, dos de los cuatro presos tuvieron un castigo brutal: aparecieron calcinados. Ambos pertenecían al pabellón de los detenidos con causas por abusos sexuales y violaciones, por lo que la hipótesis principal es que se trataría de disciplinamiento por mano propia. Los otros dos muertos habían sido heridos de gravedad y fallecieron tras ser trasladados al Hospital Cullen, según apuntó Gálvez a este medio.

“Las cinco personas fallecidas obedecen a reyertas, trifulcas o algunas situaciones de venganza o de cobro de cuentas entre los internos. El servicio penitenciario intentó velar por la salud de esos internos para que no se llegue al extremo que se llegó”, señalaron hoy las autoridades provinciales en una conferencia de prensa.

La tensión creciente en los penales de Santa Fe y en otras dependencias del país emergió por una combinación de factores de largo aliento y por la situación excepcional que trae aparejada la pandemia. Además del histórico hacinamiento -situación que viene siendo advertida desde el Gobierno nacional- la suspensión de las visitas y los rumores de posibles excarcelaciones sirvieron como caldo de cultivo de las protestas. Los detenidos también aseguran que el cierre de las visitas implicó una falta de comida y que lo que proveen las autoridades carcelarias es incomible o insuficiente.

“Hay un poco de todo. Circuló también que no se podía entrar los paquetes o que habría más prisiones domiciliarias. En Las Flores, influyó enormemente la toma de la farmacia», indicó Vázquez. Según el gobierno provincial, la ocupación de esa dependencia en la unidad penal facilitó el acceso para el consumo de alcohol y drogas, lo que provocó que la negociación se vuelva inmanejable, con una irrupción a la farmacia del penal.

Marcelo Saín, el ministro de Seguridad provincial, llegó ayer por la noche a ambos sitios para ser parte de las negociaciones de pacificación a pesar de que su cartera no está a cargo de los penales santafesinos. Por ese entonces el movimiento de los presos era anárquico, lo que llevó al gobierno santafesino a intervenir con el uso de la fuerza y acciones disuasivas.

Por estas horas, en Las Flores aún se trabajaba para identificar si había más casos de reclusos fallecidos y relevar el estado edilicio. “Los daños pueden alcanzar al 70% de las instalaciones. Esto va a demandar a una reingeniería de barajar y dar de nuevo, como a situaciones de realojamiento. Las áreas esenciales están destruidas”, confirmaron Walter Gálvez y el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, en rueda de prensa.

“No tenemos ningún indicio de fuga, ni en Coronda ni en Las Flores. Hemos suspendido las visitas junto al Gobierno nacional por una cuestión lógica, pero no hemos suspendido la recepción de los paquetes, lo que se hizo fue reprogramar las entregas y el cronograma. Ratificamos todas las medidas, vamos a seguir haciendo barbijos y alcohol en gel. No queremos que se opaquen las cosas que veníamos realizando», completaron.