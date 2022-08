MOTO GP: Bastianini logró en Austria su primera pole

Compartir

En una mañana con cielo cubierto y 20°C, se disputó la clasificación para el Gran Premio de Austria de MotoGP.

Luego de las sesiones de ensayos, quedaron determinados los 10 que avanzaron a la Q2 y los que tenían que pasar por el primer corte clasificatorio. Entre estos últimos, estaba Aleix Espargaró, protagonista del campeonato, que debió buscar un buen tiempo en la Q1.

A buen ritmo, Aleix Espargaró pudo ser el más rápido con 1.29.231, seguido por Fabio Di Giannantonio, que fue el otro que pasó de sesión. En tanto, quedaron eliminados y mañana partirán desde el puesto 13 hacia atrás: Luca Marini, Takaaki Nakagami, Pol Espargaró, Franco Morbidelli, Miguel Oliveira, Stefan Bradl, Remy Gardner, Andrea Dovizioso, Marco Bezzecchi, Darryn Binder, Raúl Fernández, Lorenzo Savadori y Álex Márquez.

La clasificación para el Gran Premio de Austria se definió con la Q2 de 12 minutos de duración. Jack Miller se puso al frente en los primeros minutos, mientras que a Aleix Espargaró le sacaron una vuelta cuando estaba al frente, por excederse de los límites de pista en la curva 8.

A 2 minutos del final, Francesco Bagnaia pasó al frente del clasificador, pero más tarde, lo bajó Enea Bastianini para adueñarse de su primera pole posion en MotoGP con 1.28.772. Segundo finalizó Bagnaia a 24 milésimas, tercero Miller a 109, cuarto Jorge Martín a 186, quinto Fabio Quartararo a 231 y cerraron el top 10: Johann Zarco, Maverick Viñales, Joan Mir, Aleix Espargaró, Fabio Di Giannantonio, Alex Rins y Brad Binder.

Hoy a las 09:00 hs. (hora argentina) se largará el Gran Premio de Austria de MotoGP

Desde 2023 habrá

sprints los días sábados

Dorna Sports, la empresa que administra MotoGP anunció hoy que desde la temporada 2023 habrá una carrera Sprint todos los sábados por la tarde.

¿Cómo será el Sprint de MotoGP?

A diferencia de la F1, el Sprint de MotoGP no será clasificatorio para la carrera del domingo. En cambio, será una carrera corta, de un 50% de recorrido del Gran Premio, que sumará puntos para el campeonato.

Si bien MotoGP tuvo su era dorada hace algunos años, el espectáculo de las últimas temporadas tuvo sus altibajos y eso llevó a Dorna Sports a tomar la decisión de optar por la alternativa del Sprint. “Nos hemos estado fijando en otros deportes y estamos tratando de adaptarnos para ofrecer un mejor espectáculo y debemos ser capaces de ofrecer un programa que pueda mejorar el espectáculo. Ayer hablé con los pilotos en la Comisión de Seguridad, pero la cuestión de informarles compete a los equipos”, explicó Ezpeleta en el anuncio.

“Vamos a introducir una carrera al sprint los sábados por la tarde en todos los grandes premios, no como en la F1, consideramos que después de dos años de COVID llega el momento de aportar más exposición, necesitamos más espectáculo y llenar los sábados, quedan detalles por definir, pero en principio las novedades son estas. La carrera no contará para la parrilla, que se definirá con una sesión clasificatoria, como hasta ahora”.

