Moto GP: Petrucci y Ducati conquistaron Le Mans

Danilo Petrucci (Ducati Team) ganó la carrera del Moto GP en el circuito de Le Mans, Francia, escenario de la décima fecha de la temporada. Alex Márquez (Repsol Honda Team) y Pol Espargaró (Red Bull KTM) completaron el podio.

En la previa a la competencia, la lluvia se presentó cuando los pilotos estaban en la grilla. Tras una inspección del trazado, la Dirección de la Prueba decretó que la final era sobre piso mojado y anunció que se realizaría el procedimiento de largada rápida.

En el inicio, Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) no hizo una buena partida y perdió la posición de privilegio a manos de Jack Miller (Pramac Racing). En tanto, Petrucci y Andrea Dovizioso (Ducati) se colaron atrás del australiano.

Por su parte, Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) se cayó en la primera variante inicial y no pudo seguir en carrera. En tanto, el clima cambió y las precipitaciones se detuvieron, lo que hizo que el asfalto se empezara a secar.

Antes de cerrar la vuelta inicial, Petrucci saltó a la punta, seguido por Dovizioso y Miller. Las Ducati edificaron una ventaja adelante, pero desde atrás ya aparecía la figura de Alex Rins (Team Suzuki Ecstar). Quartararo no pudo recuperarse de la mala salida y deambulaba por la mitad del pelotón.

La prueba entró en una meseta, pero cuando comenzó la segunda mitad, las acciones se intensificaron. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) recibió bandera negra y quedó excluido de la carrera.

Rins impuso un andar contundente y rápidamente se le fue encima a Miller, mientras que Márquez, Miguel Oliveira (KTM Tech3) y Espargaró le descontaban al grupo de punta.

La lucha por el tercer lugar era ajustada, pero problemas eléctricos en la Ducati del australiano del Pramac Racing le dejaron el camino libre al de Suzuki. En la vanguardia, Dovizioso saltaba a la punta, pero Petrucci respondía y volvía a ser el líder.

Cal Crutchlow (LCR Honda) se iba al suelo y quedaba relegado. Tito Rabat (Esponsorama Racing) era otro de los que también perdía mucho terreno y finalmente desertaba.

El primer golpe de escena se produjo con la caída de Rins, quien veía minadas sus chances de pelear por la victoria. Esta situación hizo que Márquez pasará a ser tercero, mientras que Dovizioso empezaba a perder rendimiento respecto a la punta.

Sobre la parte final, el de Forlí penó con el ritmo y fue dejado atrás por hombre de Honda y por Espargaró, quien lo sacó de los puestos del podio. Por su parte, Johann Zarco (Esponsarama Racing) construyó una gran remontada y ya estaba en el grupo de adelante.

De esta manera, Petrucci logró su primera victoria del año y se convirtió en el séptimo ganador diferente de la temporada. Márquez y Espargaró arribaron segundo y tercero, respectivamente, mientras que Dovizioso y Zarco cerraron las cinco primeras posiciones.

Oliveira, Takaaki Nakagami (LCR Honda), Stefan Bradl (Repsol Honda Team), Quartararo y Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) completaron el top diez.

Con estos resultados, Quartararo sigue al frente del campeonato con 115 puntos, secundado por Joan Mir con 105 y Dovizioso es el nuevo tercero, con 97 unidades. La undécima fecha del Moto GP será el próximo fin de semana en el circuito de Aragón, España.