Moto GP: pole para Francesco Bagnaia en Portugal

Francesco Bagnaia fue el más veloz en la clasificación del MotoGP en Portugal. Lo escoltaron Jack Miller y Joan Mir.

El MotoGP llevó a cabo su penúltima clasificación de la temporada en Portugal, donde Francesco Bagnaia logró la pole position con la Ducati. Escoltado por Miller y Mir.

Bagnaia marcó un tiempo de 1m38s725 y se quedó con la pole. Segundo finalizó Miller a una diferencia de 10 centésimas y tercero se ubicó Mir a 168 milésimas. Por su parte, cuarto fue Jorge Martín y quinto Johann Zarco.

Cerraron los mejores diez Pol Espargaró (Honda), Fabio Quartararo (Yamaha), Alex Márquez (Honda) e Iker Lecouna (KTM).

Fue la quinta pole position consecutiva para Bagnaia en la temporada.

El piloto de Ducati largará desde el mejor cajón de partida en la competencia que se pondrá en marcha el domingo desde las 10.

Márquez, afuera en Portugal

El piloto de Honda protagonizó un accidente durante un entrenamiento de motocross y sufrió una leve conmoción cerebral. Por precausión, no correrá el fin de semana.

El equipo Honda de MotoGP anunció que Marc Márquez se perderá la fecha de este próximo fin de semana en el circuito de Algarve, Portugal después de protagonizar un accidente mientras entrenaba el pasado sábado.

“El pasado sábado, mientras se preparaba para el Gran Premio de Algarve en uno de sus entrenamientos de motocross habituales, Marc Márquez sufrió una caída que le provocó una leve conmoción cerebral. Tras unos días de reposo en casa y viendo que aún se encontraba mal, hoy Márquez ha sido evaluado por los médicos en un chequeo para evaluar su estado actual. Como medida de precaución, este próximo fin de semana Márquez no disputará el Gran Premio de Algarve”, explica el comunicado emitido por la terminal japonesa al respecto del tema.

Por el momento, la escuadra del “Ala Dorada” no anunció si el español será reemplazado, pero es posible que en el transcurso del día se conozca si Stefan Bradl ocupará el lugar del crédito de Cervera, tal como lo hizo durante las contiendas en las que estuvo afuera por la fractura en el antebrazo derecho en la temporada 2020.

