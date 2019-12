Motochorros: alertan sobre aumento de arrebatos en la ciudad bajo esa modalidad

Compartir

Linkedin Print

Vecinos de distintos puntos de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO alertaron sobre una modalidad de robo que sigue en aumento; motochorros que generalmente circulan entre dos y arrebatan celulares, carteras, mochilas a otros motociclistas como también a transeúntes. Este tipo de hechos ocurren a cualquier hora del día y muchos damnificados aseveraron que optan por no realizar la denuncia debido a la burocracia de la cuestión señalando que se pierden horas y «todo queda en la nada».

Es importante destacar que la mayoría de las víctimas son mujeres, sobre todo jóvenes que circulan en motocicletas como también que van caminando o que están apostadas en alguna parada de colectivo y aprovechan para atacarlas.

Pese a la presencia policial que hay en distintas zonas de la ciudad, estos delincuentes siguen causando temor y por ello solicitan a las autoridades medidas para terminar con los robos.

«El viernes por la tarde iba con mi prima en su moto sobre la calle Yunká casi avenida Lelong y dos chicos que no habrán tenido más de 15 años intentaron arrebatarme el celular», contó una joven. «Yo llevaba el teléfono en la mano porque cuando estaba en un local había escrito un mensaje y me lo intentaron sacar, por suerte pudimos equilibrar la moto o sino nos íbamos a terminar cayendo, ellos intentaron dos veces sacarme el celular y como lo agarré muy fuerte no pudieron y se fueron a toda velocidad», acotó.

La joven señaló además que «yo creo que nos vieron saliendo del local y como escribí el mensaje en la vereda me vieron, o sino no podían saber lo que yo tenía en la mano, es un Iphone y como es un celular chico no es notorio, creo que me marcaron e intentaron sacarme con todas sus fuerzas el celular, es lamentable lo que pasa porque más allá de si llegaban a robarme nos podíamos haber caído de la moto y lastimado bastante, quedé muy asustada después de lo que pasó y también alerté a mis amigas para que tengan cuidado porque esto no pasa solo en esa zona, somos un grupo grande de chicas y a todas nos tocó pasar por algo así pero en distintos momentos y horarios, es lamentable la verdad».

Asimismo señaló que no realizó la denuncia correspondiente «porque siento que es una pérdida de tiempo, esos chicos andaban en una moto 110 cc, estoy muy segura que eran menores porque no tenían casco y les vi la cara, eran muy chicos y voy a tener que andar un montón por los juzgados para que todo quede en la nada, si son menores no se puede hacer nada, lo peor es que uno queda con el susto y no le queda otra que cuidarse más porque eso es todo lo que se puede hacer».

Seguidamente otra joven a la que sí lograron robarle el celular contó cómo ocurrió el hecho. «Iba caminando sobre la plazoleta de la avenida Kirchner y cuando llego al Mercado Frutihortícola llamo para avisar que estaba afuera, dos chicos pasaron en una moto a toda velocidad y me sacaron el teléfono de la mano con una facilidad tal que todavía no puedo creer. Todo fue tan rápido que ni siquiera vi el color de la moto, solo me acuerdo que eran dos y el de atrás me lo sacó tan rápido que me quedé en shock», relató.

«Ahí cerca hay un señor que vende panchos y él vio todo, los dos nos quedamos helados porque no se pudo hacer nada, ni siquiera pude gritar, fueron segundos en los que me robaron. Es la segunda vez que me pasa, la vez anterior me sacaron una mochila con ropa, ya nadie se puede confiar, yo creo que aprovechan la situación y ahí roban», comentó.

Según manifestaron las edades de las víctimas son variadas; pueden ser adolescentes que van al colegio, jóvenes que salen de trabajar o van a estudiar como también mujeres mayores que acuden a realizar trámites o a esperar el colectivo o un remis y ahí son atacadas. La modalidad no distingue sectores ya que como circulan en motocicleta, observan a alguna víctima y cometen el hecho.

«A mi mamá hace unos meses la tiraron al piso para sacarle la cartera y pasó en pleno centro en una zona donde estaba llena de gente y por ahí uno piensa que no va a ocurrir, no les importa nada, si son filmados por una cámara, lo hacen en frente de cualquiera y lo que indigna es la impunidad con la que se manejan porque hay muchísima gente que fue víctima y que yo sepa no hay detenidos por este tema», lamentó una vecina del barrio Guadalupe.

«También está la cuestión de que son menores y aprovechan eso, uno los denuncia, quizás la Policía los atrapa pero a las horas cuando los van a buscar sus familiares ya están libres, hay que cambiar las leyes o sino esto seguirá igual que siempre, es imposible avanzar si no se puede meterlos presos, conozco mucha gente que padeció esto, a la que le generaron un gran perjuicio con el robo de sus pertenencias y no puede quedar en la nada, las autoridades tienen que hacer algo al respecto por favor», rogó la mujer.