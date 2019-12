Motochorros asesinaron a un joven ex futbolista del Club Berazategui

Compartir

Un joven de 18 años fue asesinado de un balazo en el tórax cuando dos «motochorros» lo asaltaron mientras caminaba junto a un amigo en el partido bonaerense de Berazategui.

El asesinato ocurrió en la madrugada del sábado por la madrugada, alrededor de la 1, en calle 151 entre 30 y 31 de la localidad de Plátanos.

Según informaron fuentes judiciales todo comenzó cuando la víctima, identificada como Facundo Darío Jorge Rodríguez, se dirigía con un amigo de 24 años a la parada del colectivo ubicada frente a la estación de Villa España para ir a bailar a un boliche de Quilmes.

En ese momento, dos «motochorros» armados y encapuchados los interceptaron. El amigo de la víctima les entregó unos 1.000 pesos y Rodríguez se resistió a entregarles su teléfono celular, tras lo cual comenzó un forcejeo con uno de los delincuentes.

«Se iban a tomar el colectivo para ir a bailar y los interceptan a punta de pistola, uno no se resiste y el otro chico no le quiso dar nada», contó a la prensa un vecino que se identificó como Pablo.

Según las fuentes, el asaltante efectuó un disparo que impactó en el tórax del joven, quien cayó al piso gravemente herido.

Los «motochorros» huyeron a toda velocidad y Rodríguez fue trasladado en un auto particular al hospital Evita Pueblo, donde murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

Efectivos de la comisaría 4ta. de Berazategui fueron alertados por el crimen del joven y comenzaron a recabar datos con el objetivo de identificar a los agresores. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para establecer la ruta de escape que tomaron los delincuentes.

La víctima hacía dos años que había dejado de jugar en las inferiores del club Berazategui que actualmente juega en el torneo de la Primera C. El hecho es investigado por el fiscal Daniel Ichazo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada en ese distrito, Departamento Judicial Quilmes.