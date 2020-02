Motochorros atacaron a una mujer, le robaron y usaron sus tarjetas de crédito

Compartir

Linkedin Print

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Carolina, víctima de motochorros en Emilio Senes y Arenales, relató lo sucedido y se mostró indignada porque además de haberla lastimado para robarle, los delincuentes utilizaron su tarjeta de crédito y de débito a menos de media hora de haber cometido el delito.

«Ya estoy un poco mejor, ahora me encuentro realizando los trámites pertinentes porque me robaron todas las documentaciones», comenzó diciendo.

Al hacer referencia a lo que pasó relató: «a las 17:30 horas me dirigía al Centro desde el barrio Vial, iba en mi moto con mi nena de seis años, entre ella y yo puse mi cartera. Cuando llegué a Emilio Senes y Arenales un motochorro me sorprendió y me estiró la cartera, cuando lo hicieron se me fue mi hija, entonces largué la moto para agarrarla y fue ahí que nos caímos. Yo fui a parar al asfalto y mi nena pasó la vereda y cayó a un pozo de tierra, está un poco raspada. No hubo fracturas, solo algunos golpes».

Seguidamente indicó que «mirando las cámaras de seguridad identifiqué a dos personas, pero en realidad en ese momento recordaba a uno nomas que es lo que yo declaré».

Al ser consultada por el delincuente Carolina dijo que circulaba en una motocross de color blanca y roja y que «en las cámaras se pudo ver que no tenía chapa patente».

«Fue todo tan rápido que la gente que se acercó a ayudar pensó que se trató de un accidente de tránsito. Los motochorros se perdieron, entraron por la calle Arenales hacia el barrio San Francisco y no se los vio más», asintió.

«Llevaba todas mis documentaciones: DNI, registro de conducir, tarjetas de crédito y débito, carnet de Obra social; además tenía un poco de dinero, el celular», reveló al referirse a lo que perdió materialmente y aclaró que, a los 20 minutos del hecho, los delincuentes utilizaron sus tarjetas y le bloquearon el teléfono.

«Tengo mucha bronca, ahora caigo en la inseguridad que vivimos porque uno no sale de la casa pensando que será asaltado», lamentó, agregando que «fue un robo a plena luz del día. La gente me pregunta la hora, o me dice por qué salí en moto, entonces les respondo ‘por qué no saldría en mi rodado, yo tengo mi registro, la moto es mía, la pagué, tengo los cascos, manejo bien, entonces porque tendría que salir en auto para que no me roben’. Estamos realmente muy mal».

En otro tramo de su declaración, la mujer insistió con que «me parece que me venían siguiendo por la calle Emilio Senes porque la cartera no estaba a la vista, se tendrían que haber acercado mucho para darse cuenta que la llevaba entre mi espalda y el pecho de la nena. Creo que tuve un seguimiento de tres o cuatro cuadras».

También añadió que «en la Comisaría escuché que un poquito más tarde y en el mismo barrio también le robaron a una señora, es como que las mujeres estamos más vulnerables e indefensas. Yo estoy pensando en tomar clases de defensa personal».

«Quiero agradecer y destacar que el personal de la Comisaría Tercera llegó enseguida, también el SIPEC. En el Hospital Central nos atendieron de diez; lo mismo pasó con la gente del Banco Formosa que actuaron rápido, pero no más rápido que los delincuentes porque en 25 minutos me usaron la tarjeta», resaltó.

Por último, reflexionó que «en estos días recibí testimonios de personas que sentadas en la vereda de su casa fueron asaltadas, también hay algunos que dicen que fueron arrinconados y luego le robaron la moto. Son cosas que desconocía, hoy por hoy las escucho porque soy víctima pero no lo leí en ningún medio, no sé si la gente tiene miedo de denunciar o qué pasa».