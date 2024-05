Motochorros mataron a un delivery para robarle la moto

Un repartidor de delivery identificado como Emanuel López Ledesma fue asesinado de un disparo por dos motochorros que lo interceptaron cuando estaba a punto de retirar un pedido de una pizzería de Villa Bosch, en el límite con Martín Coronado, en el partido de Tres de Febrero. Aunque los ladrones huyeron sin llevarse la moto, le robaron el celular.

El crimen ocurrió cerca de las 23.30 del domingo frente al comercio ubicado en Castro y Campo de Mayo, donde la víctima, de 30 años, había llegado en su moto Honda CG 150 Titán color rojo para entregar una pizza en un domicilio. En ese momento, los dos delincuentes pasaron por la calle y, al advertir la oportunidad, regresaron y lo abordaron.

Según fuentes del caso, al notar a los ladrones, López Ledesma, intentó escapar para evitar el asalto, pero el delincuente que iba como acompañante sacó un arma, lo apuntó y le disparó varias veces, a corta distancias. Al menos, uno de los proyectiles le impactó a la altura de pelvis. Los ladrones aprovecharon que el repartidor -que trabajaba en una aplicación- cayó al suelo, para revisar sus pertenencias y robarle el celular. Luego, escaparon.

La víctima fue llevada en grave estado a la Clínica La Merced, donde constataron la muerte: había dejado de presentar signos vitales durante el traslado. Ahora, esperan el resultado de la autopsia para confirmar cuántos plomos ingresaron en su cuerpo y provocaron el fatal desenlace.

En el caso interviene la UFI N°2 de San Martín, a cargo de Fabiana Ruíz, quien inició actuaciones por el delito de homicidio y trabaja en la investigación junto a la Delegación Departamental de Investigaciones de San Martín y la policía local, detallaron investigadores a Infobae.

“No llegamos a

darle el pedido”

Tras el asesinato del repartidor, el dueño de la pizzería habló con C5N. “A las nueve tuvimos el primer intento de robo, de un cadete que vino a retirar un pedido y, como ya habíamos tenido tres robos a cadetes, decidimos arriesgarnos y quedarnos ahí cuidando la puerta y justo se dio que pudimos salvarlo, hacerlo saltar adentro del negocio. En ese caso le robaron la mochila que había quedado”, relató sobre la situación de inseguridad en la zona.

Y siguió: “A las dos horas pasa lo mismo con otro cadete. El chico había venido a buscar el pedido, no llegamos a dárselo, porque cuando me metí a prepararlo y salí, ya había sucedido todo”.

“Cuando escucho los disparos salgo, lo primero que hice fue llamar a la Policía. Cuando salimos lo vemos al chico tirado ahí. Por suerte, la Policía llegó en minutos. Con los vecinos lo cargamos en el patrullero porque el chico respiraba, se lo llevaron a La Merced y después supimos que falleció. No pudimos hacer nada”, se lamentó el comerciante, que no llegó a presenciar el asalto.

La madrugada del sábado ocurrió una escena similar, en el cruce de las calles Triunvirato y Libertad, en el partido de San Martín, cuando un motociclista fue perseguido y baleado por dos motochorros que le robaron el vehículo.

De acuerdo al sitio Mi Periódico, la bala impactó en uno de los glúteos de la víctima, que fue auxiliada por automovilistas, y luego fue trasladada a un centro de salud de la zona en donde fue asistida y se encuentra fuera de peligro.