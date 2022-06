Motociclista falleció en siniestro vial sobre RN 11

Compartir

En horas tempranas, en el km 1.165 de la ruta nacional 11, en diagonal a la estación de Servicio Shell, hallaron en la cinta asfáltica a un motociclista que habría sido embestido por un camión perdiendo la vida de manera inmediata.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el Comisario Leandro Mandes, jefe de la Subcomisaría “Puente Uriburu”, bridó detalles del hecho y dejó en claro que se encuentra en “plena etapa investigativa”.

“Entre las 6- 6:30 horas se constató un siniestro vial sobre la autovía, sur norte, a unos 2000 metros del control policial. El cuerpo de la persona sin vida estaba sobre la cinta asfáltica, y a pocos metros estaba la motocicleta (honda 125) en la cual circulaba”, comentó.

Añadió que se presume la participación de otro vehículo, el cual no se quedó en el lugar, por eso se está investigando para ubicar dicho rodado.

“Es una persona mayor de edad, de alrededor 60 años, no puedo brindar su nombre por respeto a la familia, ya que todavía no pudimos tener contacto”, cerró el Comisario.

