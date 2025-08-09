Motociclista protagonizó una colisión con camioneta y falleció en el Hospital Central

Un joven de 17 años perdió la vida producto de las heridas sufridas durante una colisión entre la moto que manejaba y una camioneta Toyota Hilux, luego de permanecer internado por más de 20 horas en el Hospital Central, de esta ciudad.

El siniestro se produjo el jueves último, a las 12:45 horas sobre la avenida De Los Constituyentes y calle Florencio de Córdoba del barrio Juan Domingo Perón, donde tomaron intervención efectivos de la Comisaría Seccional Séptima.

Según las averiguaciones, se estableció que el motociclista circulaba por la calle Florencio de Córdoba en sentido Sur-Norte y, por cuestiones que se tratan de establecer, se produjo la colisión con la camioneta que se desplazaba al mando de un hombre de 29 años, de Este a Oeste, por la mencionada avenida con tubos de gas.

De inmediato, el adolescente fue trasladado hasta el Hospital Distrital Ocho y derivado al Hospital Central, donde permaneció en terapia intensiva y falleció este viernes a las 9: 40 horas.

En el lugar del siniestro, se contó con integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial y la Dirección General de Policía Científica, quienes documentaron la escena del hecho.

Los rodados fueron secuestrados y trasladados hasta la comisaría; mientras que el conductor de la camioneta fue notificado de su situación procesal y puesto a disposición del juzgado interviniente.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Homicidio culposo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 de la Provincia.