Motociclista se accidentó, no aguantaba más el dolor y se trasladó por su cuenta al hospital porque la ambulancia nunca llegó

Ayer por la mañana sobre la calle San Martín, entre Pringles y Maipú, una motociclista sufrió un accidente de tránsito tras caer de su rodado luego de que un automóvil que circulaba delante de ella no pusiera guiño para doblar por lo que lo hizo imprevistamente colisionando contra la mujer que cayó al asfalto y quedó con mucho dolor en uno de sus brazos.

Los vecinos de la zona y otros conductores llamaron a la ambulancia y a la Policía, pero nunca llegaron por lo que la mujer accidente debió trasladarse con un familiar que llegó al lugar, hacia un nosocomio para que le vieran el intenso dolor en el brazo.

En ese marco, el Grupo de Medios TVO que pudo ser testigo de la espera de la mujer en el lugar donde ocurrió el siniestro, dialogó con ésta al respecto.

“Estoy con mucho dolor, tuve el accidente hace media hora más o menos y estoy yendo por mis propios medios a que me vea un médico, la ambulancia nunca llegó y la Policía tampoco”, dijo.

Asimismo contó que “lo que ocurrió fue que yo iba hacia el barrio República Argentina, iba manejando bien, pero la chica que iba adelante no alcanzó a hacer el guiño, iba a doblar pero no lo hizo a tiempo, yo siempre espero el guiño y como no lo hizo entonces aceleré, ella dobló y me chocaron”.

“Me duele mucho el brazo porque caí encima, el dolor era tremendo, un vecino me ayudó a levantarme porque no podía yo sola y ahora voy a ir al médico”, acotó.

Transeúntes de la zona la ayudaron a levantarse y fue auxiliada por un familiar que arribó al lugar en otra motocicleta y la llevó hacia el hospital debido a que el dolor en el brazo era tan intenso que no podía dejar de llorar.