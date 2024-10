MotoGP: el italiano Pecco Bagnaia fue inalcanzable en el GP de Japón

El italiano se quedó con la victoria en Motegi, 16ª fecha, y quedó a diez puntos de Jorge Martín, quien salvó la ropa con el segundo lugar. Marc Márquez completó el podio.

Pecco Bagnaia mostró su chapa de bicampeón en el GP de Japón. Cuando más lo necesitaba, porque llegó a Motegi a 21 puntos de Jorge Martín, el piloto de la Ducati oficial sacó a relucir su bronce de monarca para sellar un triunfo inobjetable, sumarlo al del sprint y hacer un pleno de puntos en la 16ª fecha del Mundial.

Bagnaia fue implacable y logró la 900ª victoria italiana en el Mundial de motociclismo. Saltó a la punta de la carrera en la largada, al superar a Pedro Acosta, quien tenía la pole y otra vez terminó en el piso, y dominó la competencia a su ritmo. Cuando lo necesitó, apretó y estiró la brecha con sus perseguidores. Cuando precisó cuidar, aflojó y gestionó los neumáticos. Su 26º éxito en MotoGP nunca corrió riesgo y elevó a ocho los festejos del año.

“Me siento súper feliz, haber descontado 11 puntos en el fin de semana es muy bueno. Traté de ser constante con los neumáticos porque Jorge tenía más ritmo. Vamos a ir a la próxima con las mismas ganas”, dijo Pecco, limó poquito menos de la mitad de la brecha con la que llegó y cuando quedan cuatro citas para el final que otorgarán 138 puntos. Una enormidad. El Mundial está súper abierto.

Si bien Martín vio cómo le rebanaron buena parte de la ventaja que tenía, se fue de Motegi conforme. Es que todo su fin de semana se complicó con la caída en la clasificación que lo dejó con la obligación de partir 11º en ambas carreras (sprint y la principal). En la competencia corta llegó a remar hasta el cuarto lugar, con poco ritmo y una gran largada. En la que más punto reparte cada fecha, la Ducati del Pramac del español se mostró muy mejorada, llegó a escalar hasta el segundo puesto (gran pique otra vez) y, si bien nunca pudo correr al bicampeón, logró minimizar el daño en una fecha que pintaba para perder mucho más.

“Estoy feliz con el resultado, una carrera asombrosa. Quería acercarme a Pecco y luchar, pero no fue posible. En el final pensé en los puntos. Felicito a Pecco que es un maestro en gestionar el neumático. Me voy contento con los puntos”, analizó Martinator, quien sabe que salvó la ropa en Motegi.

Pasó Japón, una carrera que no será recordada por su emoción, ni mucho menos. Anodina, sin maniobras… Marc Márquez, quien completó el podio, la resumió perfectamente: “Fue una carrera súper aburrida, sin sobrepasos. Cuando te acercás a otro piloto hay problemas con la presión del neumático. Estoy feliz con el tercer lugar”, dijo el español.

El duelo Bagnaia-Martín está en el momento cumbre. Faltan cuatro carreras. El italiano venció ocho veces este año contra apenas tres del español. Pero Martinator fue mucho más fuertes en los sábados de cada cita. ¿Le alcanzará o el envión que Pecco tomó en Motegi será un tsunami para el madrileño? La batalla por el título de 2024 continuará en Australia.