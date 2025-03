MotoGP en Termas de Río Hondo: Marc Márquez festejó en Argentina

Cuando parecía que su hermano Álex tenía la carrera bajo control, apareció el piloto de Ducati para festejar en Santiago del Estero; Franco Morbidelli se quedó con el tercer lugar.

Fue un emocionante duelo de hermanos la carrera de este domingo en el MotoGP de esta provincia. Cabeza a cabeza. Y terminó como había empezado: con una lucha a toda velocidad entre los Márquez, pelea que consagró como campeón del Gran Premio YPF del Mundial a Marc Márquez, por sobre Alex. En su regreso a la Argentina después de seis años de ausencia, se trata de la segunda victoria consecutiva para Ducati y alcanza el puntaje ideal en el campeonato. Franco Morbidelli (VR46 Racing) se quedó con el tercer lugar y así suma siete podios.

Cuando parecía que Alex, con su Gresini, tenía bajo control la carrera por la segunda fecha del Mundial de Motociclismo, Marc hizo lo suyo y a cinco vueltas del final metió su moto Ducati en un recoveco para superar así a su hermano menor. “Estoy muy feliz de haber conseguido la victoria 90ª. Es importante para el crecimiento del motociclismo español”, fue lo primero que dijo el flamante ganador apenas descendió del rodado. Marc contó cómo hizo para superar a su hermano: “Al final empecé a sentirme un poco mejor. Era muy difícil, pero lo conseguí y lo supere. Estoy impresionado por el nivel que tiene Alex”.

Marc había arrancado en primer lugar tras obtener la pole position el sábado, pero minutos después su hermano aprovechó que el multicampeón se abrió demasiado en la curva 1 y le ganó el lugar. Morbidelli, entonces, tomaba el tercer puesto. Era la vuelta número 15 del Gran Premio y Alex seguía al mando de un duelo que solo tenía a los hermanos.

Cuando promediaba la vuelta 18, Marc intentó superar a Alex, pero en milésimas de segundos retomó su lugar en el primer puesto. Así fue la carrera. Solo ellos disputándose la punta. Pero a cinco vueltas de terminar la carrera, Marc se adueñó de la cabeza de la fila y siguió así hasta consagrarse el ganador. Así, alcanzó las 90 victorias, con lo cual igualó la marca de Ángel Nieto (90) como el piloto español más ganador de la historia; por encima asoman Giacomo Agostini (122) y Valentino Rossi (115). Después de dos competencias, Marc Márquez comanda el Mundial con 74 puntos, seguido por Alex (58); más lejos asoman Pecco Bagnaia (43) y Morbidelli (37).

Marc y una pista que le sienta bien

El Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, volvió a ver triunfar a Marc. Es la cuarta vez que el español se queda con la carrera en este suelo. Como era de esperar, una multitud copó las tribunas alrededor del circuito. Desde la Valentino Rossi, la gente vitoreaba por el que luego se consagraría ganador del Gran Premio. El grito de aliento se oyó con más claridad cuando el piloto salió a la pista para dar la puntada final. Cada movimiento suyo, cada giro en una curva, era motivo suficiente para que los fanáticos enloquecieran con quien fue, sin duda alguna, la estrella del concurrido evento.

“La del domingo será otra carrera”, había dicho Marc Márquez apenas finalizada la carrera sprint, que lo tuvo como absoluto ganador este sábado. Claro que la de hoy fue otra competición, pero el resultado resultó ser el mismo, o al menos el que todos esperaban. El español, piloto oficial del team Ducati, e indiscutido en el comienzo de este año, y Alex, su más inmediato perseguidor, reflejan un momento soñado para la familia en la elite del motociclismo.

Luego de cada práctica, de la clasificación, el carismático piloto español fue esperado por decenas de personas ansiosas por tener una foto con él, o un autógrafo. Los organizadores armaban un corralito especial para el paso de Marc entre la multitud extasiada. Ahí estaba, por ejemplo, Tomás Harislur. El joven de 18 años era uno de los tantos que no podía contener la emoción y siempre fue por más. Primero, logró que Márquez le firmara una camiseta. Claro que también le pidió una foto cuando se lo cruzó por uno de los pasillos del paddock. Pero no era suficiente con quien es su máximo ídolo: lo volvió a interceptar para pedirle que le dejara su rúbrica en el brazo izquierdo. Por la noche, salió en una búsqueda desesperada de un tatuador que plasmara para siempre su amor incondicional.

Previamente, en la carrera de Moto2, el británico Jake Dixon (Elf Marc VDS Racing Team) no tuvo rival; tomó la delantera desde la salida y se mantuvo hasta la bandera a cuadros. Dixon no le dio ninguna opción al líder del Mundial y poleman Manu González (Dynavolt Intact GP), que lo acompañó en el podio junto al italiano Celestino Vietti (SUP Racing).

En Moto3, Ángel Piqueras (Frinsa-MT Helmets-MSI) brilló con una victoria trabajada, en una carrera en la que superó a Adrián Fernández (Leopard Racing) y a José Antonio Rueda (Bull KTM Ajo), que ratificó la hegemonía española en esta categoría. Menos fortuna tuvo Valentín Perrone, el argentino de 17 años que llegaba como único protagonista local de la jornada, pero tuvo un violento toque con otra moto y se cayó en la última vuelta.

Sin poder caminar y con la ayuda de los colaboradores del equipo, el piloto fue trasladado en una ambulancia del SAME a un centro médico montado especialmente dentro del autódromo de esta ciudad santiagueña. Tenía el tobillo izquierdo vendado y dolores en la mano derecha, según pudo saber LA NACION, pero no tuvo otras consecuencias físicas pese a lo impactante de la caída. El jefe técnico del equipo le confirmaría luego al padre del adolescente, tras ser atendido en la salita, que solo tenía golpes en ese pie y que con una recuperación en Barcelona sería suficiente.