MotoGP: Jorge Martín, el dueño de la pole en el GP de Alemania

El líder del Mundial partirá desde el primer cajón en la novena fecha. Miguel Oliveira y Raúl Fernández, la dupla del Trackhouse, completarán la primera fila. Golpazo de Maverick Viñales.

Jorge Martín sacó ventaja sobre Pecco Bagnaia en el GP de Alemania. Los dos principales contendientes a la corona 2024 de MotoGP llegaron a Sachsenring separados por apenas diez puntos a favor del español. Y fue el piloto de la Ducati del equipo Pramac el que movió mejor en la clasificación de la novena cita al quedarse con la pole (su cuarta del año y la 17ª en la categoría).

“Creo que tenía un poco más, pero no le tenía confianza al neumático delantero”, dijo el madrileño, quien a pesar de eso logró bajar el récord del trazado. Pecco debió conformarse con el cuarto cajón de partida, tanto para el sprint como para la competencia del domingo. El bicampeón fue superado por la dos Aprilia satélite del Trackhouse, que mostraron el gran andar de las máquinas de la casa de Noale.

El gran resultado de las Aprilia satélite quedó opacado por la tremenda caída que sufrió Maverick Viñales, el único representante oficial de la marca tras la baja de Aleix Espargaró. Top Gun voló de su moto encabritada y cayó pesadamente sobre el asfalto.

El español no pudo domar a su encabritada Aprilia, voló y terminó en el piso en Sachensring, donde se disputa la novena fecha de MotoGP.

En tanto, Marc Márquez (Ducati del equipo Gresini) no pudo superar el corte de Q1, al que quedó condenado tras un duro accidente que sufrió el viernes en la práctica. El hexcampeón de la máxima categoría debió abortar su último intento ante una mala maniobra de Stefan Bradl y quedó condenado a partir desde el puesto 13.

El español debió abortar su último intento porque lo molestó Stefan Bradl y quedó tercero. Raúl Fernández y Marco Bezzecchi sacaron boleto.